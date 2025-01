Europa cercasi, vietati i cali di tensione

Chiuso il sipario sulla Champions, con un misto di orgoglio e rammarico, il Bologna comincia l’operazione Riconquista. Nel mirino un nuovo passaporto europeo, che passa da campionato e Coppa Italia, subito allineati in rapida sequenza: questa sera il Como, martedì l’Atalanta in una gara secca nei quarti. Sembra un paradosso, ma il Bologna dovrà affrontare due avversari di calibro così diverso con la formazione migliore, una qualità fisica ottimale e il massimo della concentrazione. Altrimenti si rischia di ripetere in calo di tensione di Empoli, dove la squadra di Italiano (dopo l’exploit di Champions con il Borussia ) ha recuperato a fatica il pareggio. Operazione e scelte complicate per il nostro Montalbano della panchina perché alcune rotazioni saranno inevitabili, vista la vicinanza temporale delle due partite. Qual è allora il miglior Bologna possibile da opporre a Como e Atalanta? Skorupski fra i pali si fa preferire a Ravaglia, mentre per la difesa Lucumi (se recuperato) e Beukema sono inamovibili. Sulle corse esterne Holm e Miranda meritano fiducia. Come coppia di mediani, in assenza di Ferguson, vedrei bene Pobega accanto a Freuler. L’ex Milan ha grandi doti di carattere, fisico e falcata da quattrocentista e in più possiede un notevole tempismo per gli inserimenti in zona-gol. Su Odgaard trequartista e uomo-ovunque non ci sono dubbi. Per gli esterni d’attacco Dominguez e Ndoye staccano la concorrenza, visto che Orslolini è fermo ai box, mentre Castro gode i miei favori come centravanti per la ‘garra’ unita a una capacità di giocare per la squadra che va oltre i rimbrotti di Italiano. Su questo telaio si possono innestare facilmente Lykogiannis, Moro, Iling-Junior, Cambiaghi (al rientro) e Dallinga con la certezza che la squadra manterrà un solido equilibrio. L’essenziale è che il Bologna conservi la piu alta cifra di combattività, perché la pressione alta e il recupero palla immediato sanno togliere il respiro a qualsiasi avversario. Solo con una concentrazione feroce e una perfetta applicazione tattica Italiano e la sua banda possono riprendere il cammino verso l’Europa perduta.