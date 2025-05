Tutto è iniziato con un cartello. Il 25 aprile, in occasione della Festa della Liberazione, una fornaia di Ascoli ha esposto sulla vetrina del suo negozio un semplice messaggio commemorativo. C'era scritto: '25 aprile. Buono come il pane, bello come l'antifascismo'. Nulla di che, direte voi. Invece quel gesto ha innescato una reazione a catena che ha finito per travolgere la città, diventando un caso nazionale. La Digos ha identificato la commerciante, un controllo che, a molti, è sembrato sproporzionato. Il cartello, infatti, non incitava all’odio né alla violenza: ricordava semplicemente i valori della Resistenza. Tuttavia, nel clima polarizzato che attraversa il Paese, è bastato poco per accendere la miccia. La risposta non si è fatta attendere. A fine aprile, una manifestazione ha riunito migliaia di persone in piazza per difendere la libertà di espressione e denunciare quello che è stato vissuto come un atto di censura. Ma proprio da lì, dal dissenso, si è passati a un altro eccesso. Durante una seduta del Consiglio Comunale, il sindaco Marco Fioravanti ha annunciato di aver denunciato 144 utenti per insulti e minacce di morte ricevute online. Alcuni commenti parlavano apertamente di “appenderlo a testa in giù”, un riferimento inquietante e inaccettabile che richiama il linciaggio di Mussolini. Dall’indignazione si è scivolati nell’odio, ancora una volta. Due episodi, due facce dello stesso problema: si sta esagerando. Nell’identificare chi espone un cartello e nel minacciare chi ricopre una carica pubblica. Si perde il senso delle proporzioni, si confonde la libertà con l’aggressione, la legalità con la persecuzione. Ascoli diventa così il simbolo di un’Italia in cui la tensione ha superato la soglia del razionale, dove ogni gesto rischia di trasformarsi in un atto politico estremo. Serve un passo indietro, da tutte le parti. Per ricordare che la democrazia vive anche – e soprattutto – nella misura.