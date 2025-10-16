Fatti e misfatti dell’onorificenza ad Albanese

Ho sempre creduto, nella mia ingenuità , che la cittadinanza onoraria fosse assegnata dal consiglio comunale ad un personaggio che avesse in qualche modo dato lustro o contribuito al bene della città. Ora èstata concessa a Francesca Albanese che forse non sa nemmeno dove sia Bologna. Così come fu data tempo fa a Roberto Saviano. Ho il dubbio che sia una onorificenza politica o sbaglio?

Roberto Fiammenghi

Risponde Beppe Boni

Su Francesca Albanese, relatrice speciale Onu per la Palestina, abbiamo già speso troppe parole. La scelta del Comune di Bologna ha diviso la sinistra, spaccato Il Pd indignato la maggioranza dei bolognesi che certo non si sentono concittadini di una signora che umilia la senatrice Segre e non vuol sentire parlare del 7 ottobre come se Hamas fosse un club di boy scout. Non perdiamo altro tempo, è stata una scelta sbagliata, un brutto scivolone da cui il Comune non sa come uscire. Per ora, adducendo la scusa che c’è un clima di tensione, Palazzo d’Accursio ha rinviato a data da destinarsi la cerimonia. Meglio così.

Dal punto di vista tecnico la cittadinanza onoraria si può concedere a una persona che rappresenti valori importanti anche se non ha fatto qualcosa per Bologna. Se un’amministrazione comunale si riconosce in quei valori è un passo legittimo. Un dato di cronaca. Ora è stata avanzata la proposta di concedere la cittadinanza alla Brigata Friuli, il reparto d’élite dell’esercito dislocato proprio a Bologna, con cui storicamente la società bolognese intrattiene buoni rapporti e che contribuì alla guerra di Liberazione. Il 21 aprile 1945 l’87 esimo Reparto Friuli fu la prima unità dell’esercito regolare italiano ad entrare a Bologna. Buona scelta, almeno pareggia l’autogol dell’Albanese.

