Fenucci e il sogno proibito rossoblù: Bernardeschi

“Se ci fosse la condizione per prenderlo, noi saremmo molto contenti di averlo”. Dai quasi 1.400 metri di Valles Claudio Fenucci fa volare alto i tifosi del Bologna. Perché l’amministratore delegato rossoblù ha apertamente parlato così di Federico Bernardeschi, il grande sogno proibito dell’estate 2023.

Certo, Fenucci non dispensa mai illusioni, tutt’altro. E a maggior ragione in questo caso. Ma il parlarne così apertamente restituisce al popolo rossoblù la speranza che il Bologna quantomeno farà tutto il possibile per provare a piazzare un colpo così importante. Poi dipenderà da tanti fattori.

Il primo è scontato: si chiama Toronto, perché l’attaccante della Nazionale è legato ai canadesi con un contratto da 4,5 milioni a stagione fino al 31 dicembre 2026. “Non è una trattativa vera e propria, attraverso il suo agente ha aperto una possibilità ma i discorsi riguardano lui e Toronto”, ha messo in chiaro Fenucci.

La palla quindi passa a Bernardeschi. Saranno le sue motivazioni a fare la differenza, dovendo decidere tra l’utile e il dilettevole: tra uno stipendio monstre fino al 2026 in un ambiente dove l’inserimento non è andato secondo previsione, e una nuova sfida in serie A per rimettersi in gioco e tornare a sentirsi un calciatore vero. Ovviamente la storia di Bernardeschi si intreccia con i destini di Orsolini, soprattutto, e Dominguez. Fenucci ha ribadito la volontà di rinnovare con entrambi, palesando però le maggiori difficoltà di dialogo con l’entourage dell’argentino. La sensazione è che per tutti e tre servirà tanta pazienza.

L’estate si preannuncia ancora molto molto lunga.