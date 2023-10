Ferita da un colpo vagante: un calvario lungo 13 anni

Era una donna speciale, Laura Salafia, morta ieri mattina a Catania all’età di 47 anni. Da 13 anni non poteva controllare neppure un dito del suo corpo, ma in realtà aveva la capacità di smuovere le montagne con la sua forza di perdonare, di amare, di pregare, di scovare briciole o graniti di bellezza anche di fronte alla nuova, terribile realtà che il destino le aveva messo di fronte il 1 luglio del 2010.

Da allora Laura era come prigioniera del suo corpo. Tetraplegica. Una storia pazzesca: quel 1 luglio del 2010 stava uscendo dall’Università di Catania, con gli amici, per festeggiare l’ennesimo trenta e lode conquistato a un esame di spagnolo. Allegria, spensieratezza, gioia: doveva essere una giornata così. Invece un protiettile vagante e bastardo, figlio di una sparatoria fra balordi, è finito nella zona cervicale della colonna vertebrale di Laura.

Quel giorno è finita la prima vita di Laura, ed è cominciata la seconda: anni di sofferenze, cure, terapie, anche sconforto, certo, sedici mesi nella struttura specializzata di Montecatone di Imola, in Emilia-Romagna.

Bisognava resistere, ma in realtà Laura voleva solo esistere e ce l’ha fatta ad esistere, sì che ce l’ha fatta! Anche se non poteva muovere più nulla, parlava (quando riusciva) con un filo di voce e dipendeva da tutto e da tutti.

Per anni ha continuato a sostenere esami universitari. Ha scritto articoli per i quotidiani locali, ha pubblicato un libro, ha incontrato Papa Francesco a Roma, Mattarella l’ha insignita del titolo di Cavaliere al merito della Repubblica, il 9 giugno scorso l’Università di Catania, proprio lì dove 13 anni prima fu colpita dal colpo di pistola, le ha consegnato la laurea magistrale honoris causa. Ha avuto gioie, ma anche tante altre sofferenze, come i lutti negli ultimi anni per la morte del padre e della madre che si prendevano cura di lei a Catania.

Ma lei , con la sua inguaribile voglia di vivere, voleva continuare a vedere e toccare il bello, anche lì, dalla sua carrozzina. Ci disse qualche tempo fa: "Quando ero nel pieno del vigore ritenevo di poter fare tutto da me. Ora riscopro il senso della fragilità della vita, l’incapacità di poter agire da sola. Quando sono uscita per la prima volta in giardino, tanti anni fa, a Montecatone, con mio papà, dieci mesi dopo la pallottola, ci siamo fermati insieme ad ammirare gli alberi e i fiori. Li annusavo tutti. Tante volte, presi dalla quotidianità e dalla frenesia, non ci rendiamo conto dello splendore che ci circonda".

C’era tanto da imparare da Laura, donna coraggio e guerriera della vita.