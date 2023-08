Ferragosto, turisti stranieri nelle città e scrittori sulla spiaggia

Bologna, 15 agosto 2023 – Camminando per le vie del centro di Bologna (e per caso giorni fa anche a Ravenna) ho avuto la netta, positiva sensazione che i turisti siano numerosi. Non capisco quindi perché su alcuni giornali si legge che a causa dei prezzi alti c'è un calo di turismo generalizzato a favore anche di alcuni paesi stranieri, tipo l'Albania. I visitatori non mancano. Non vorrei che si diffondessero solo notizie allarmistiche senza fondamento. Basta fare una passeggiata lungo le vie di Bologna.

Ferdinando Macchi

Risponde Beppe Boni

C'è turismo e turismo. E' necessaria una distinzione. Le località (e non tutte) della Riviera Romagnola e fino alle Marche lamentano effettivamente un calo di frequentatori. Una delle ragioni è il caro ombrellone. Molti stabilimenti balneari, costretti dall'aumento delle spese, hanno ritoccato i prezzi e questo fatto, inevitabilmente, può avere ripercussioni sui flussi turistici. Secondo le ultime analisi, fino a qualche giorno fa una stanza su cinque negli alberghi del mare è vuota. Ma non per questo la Riviera è vuota. Anzi, tutt'altro. Il mare di Romagna sa inventarsi mille eventi. Servirebbe un giornale intero per citarli tutti. Il giorno di Ferragosto, per esempio, a Milano Marittima-Cervia torna il talk show sulla spiaggia degli scrittori con un migliaio di persone presenti. Le città d'arte come Bologna intanto stanno vivendo una stagione d'oro. C'è attrattiva, ma è anche più facile scegliere come contenere le spese della vacanza. E soprattutto gli stranieri stanno aumentando in modo esponenziale. Ciò significa che l'offerta è fatta nel modo giusto e sa valorizzare il patrimonio cittadino destinato ai visitatori. Un segnale significativo è il fatto che durante l'ultima settimana almeno la metà dei negozi della città è rimasta aperta. Il turismo emiliano romagnolo, trainato dai voli low cost che all'aeroporto Marconi nell'ultimo mese hanno superato il milione di passeggeri, è comunque in gran salute come ha scritto su queste pagine Luca Orsi. Negli ultimi sei mesi (Dati della Regione) gli arrivi e le presenze sono aumentati del 18,3% e del 14,6%. In testa alla classifica c'è Modena (+25,9% e +15%) e a seguire Bologna, Ferrara, Parma e Forlì. In tutto ciò resta il mistero della mancanza di personale in molti esercizi commerciali e alberghi. Il costo della vita (carburante compreso) sale, eppure i posti di lavoro registrano caselle vuote. In ogni caso buon Ferragosto.

