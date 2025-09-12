Flotilla, le proteste e i silenzi

Ho letto sul Carlino che il movimento degli studenti universitari di Cambiare rotta sta protestando per solidarietà a Flotilla, il corteo di navi che vuole portare aiuti alimentari a Gaza e hanno dichiarato che bloccheranno l’università «se toccano Flotilla». Immagino che gli israeliani siano terrorizzati da questo annuncio. Non capisco perchè si debba mettere in difficoltà l’ateneo per protestare contro le stragi israeliane.

Mirko Tabellini

Risponde Beppe Boni

C’è molto folklore e tanta voglia di far casino a tutti i costi nell’occupazione dell’università con minacce incorporate. Già è sbagliata la scelta di Greta Thunberg e soci di voler forzare il blocco israeliano col rischio di creare reazioni imprevedibili. L’esercito di Tel Aviv gestisce direttamente e cinicamente l’ingresso degli aiuti alimentari ai valichi e quindi senza accordi preventivi e autorizzazioni difficilmente farà passare Flotilla. Non ci vuole un genio per capirlo. La flotta ProPal cerca pericolosamente l’incidente.

Veniamo alla ‘flotta di terra ‘ del rettorato. Non ha alcun senso accusare l’università, gli enti pubblici, lo Stato italiano per quello che sta succedendo nella Striscia. E comunque Cambiare rotta pare proprio fuori rotta perchè nelle esternazioni di questi giorni non c’è una sola critica contro Hamas che usa la popolazione come scudi umani, che nasconde armi e guerriglieri nei tunnel e lascia mamme e bambini sotto le bombe, che non libera gli ostaggi. Se Hamas si arrende finisce la guerra. Gli studenti bolognesi, come gli altri numerosi attivisti che sostengono la causa di Gaza, stanno in silenzio su questi aspetti. Le stragi quotidiane di Israele sono inaccettabili, ma il silenzio su Hamas è una complicità indiretta.

mail:beppe.boni@ilrestodelcarlino.it