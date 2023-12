Fondi per i boschi, così si tutela l'ambiente

Ho letto tempo fa che la Regione Emilia Romagna frena il consumo del suolo per le nuove costruzioni. Può essere una scelta giusta per tutelare l'ambiente. Ma se si vuole salvaguardare la sostenibilità è necessario preservare e difendere anche i boschi e il patrimonio verde di cui già disponiamo anche finanziando questo patrimonio. E' inutile farla tanto lunga con le energie alternative e la lotta alle energie fossili se poi non tuteliamo i valori di cui già disponiamo.

Marco Borelli

Risponde Beppe Boni

La tutela del tesoro ambientale che abbiamo già è un argomento su cui spesso la pubblica amministrazione è distratta. Si fanno talvolta discorsi di alto profilo politico seguendo le indicazioni di vertici come il Cop 28 a Dubai e poi ci si dimentica dei gioielli di cui disponiamo sotto casa. Detto ciò registriamo una buona notizia. E' diventata legge la tutela degli alberi monumentali dell'Emilia-Romagna: sono 622 esemplari considerati di alto valore storico e ambientale sparsi in regione. L'Assemblea legislativa ha approvato proprio ieri la norma che dovrebbe preservare anche i boschi che da 40 anni non sono modificati dall'uomo. Il provvedimento aggiorna una precedente legge regionale e che stanzia 935.000 euro per gli interventi ordinari nel triennio 2023-2025. Risorse, spiega la Regione, che serviranno per finanziare con bandi ad hoc, i progetti di cura e tutela sia da parte degli enti pubblici che dei privati. L'importo sfiora un milione di euro. Speriamo che la logica burocratese tuteli anche anche i cosiddetti ritiri ventennali di terreni trasformati in boschi con finanziamenti europei. Molti di questi hanno esaurito il periodo ventennale e senza finanziamenti numerose aziende agricole rischiano di raderli al suolo non percependo più risorse di compensazione. Sarebbe un vero peccato distruggere un patrimonio boschivo di pianura che tutela e incentiva la biodiversità. La promessa della Regione era di finanziare in proprio, anche se con contributi più leggeri rispetto a quelli europei, le aree boschive esistenti. Speriamo che questa norma sia già contenuta nelle pieghe della legge appena approvata. E' importante tutelare gli alberi monumentali, ma lo è altrettanto conservare in pianura il patrimonio boschivo cresciuto in vent'anni e su cui è stato fatto un investimento specifico sottraendo i terreni alla coltivazione. beppe.boni@ilcarlino.net voce.lettori@ilcarlino.net