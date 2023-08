Fortitudo, si riparte

Bologna, 19 agosto 2023 – Fortitudo nuovo corso. Senza per questo dimenticare il passato e chi, in tutti questi anni, ha tirato la carretta, consentendo alla società di superare indenne anche un periodo negativo, come quello legato al Covid (tra le cause, forse, anche della retrocessione in A2). Fortitudo nuovo corso, si diceva. Con la società che ha scelto una location particolare, simbolica, per dare il via a questa avventura. La presentazione di Caja e di Tedeschi? In via San Felice 103, tempio della Casa Madre, di quella Sg con la quale, in tempi nemmeno troppo lontani, ci sono state frizioni o comunque motivi di discussione sul logo. Che la Fortitudo di Stefano Tedeschi abbia scelto via San Felice 103 e che ovviamente la Sg abbia offerto i suoi locali è un segnale che non deve passare inosservato. Prove di dialogo, di distensione. E in questo, crediamo, la Effe ha il numero uno in assoluto. Tra le qualità che l’hanno portato prima a fare l’arbitro di calcio, poi il presidente di una società di basket, e ancora il numero uno della Fip Emilia Romagna e poi il responsabile degli arbitri italiani, Stefano Tedeschi ha la capacità di dialogare. Di cercare comunque una via di mediazione, smussando gli angoli. Per unire, non per dividere. Se non ci fosse stato Stefano, forse, la Newco Sporting Fortitudo, che qualche pezzo per strada l’ha pure perso, non si sarebbe arrivati ad alcun risultato. Grande mediatore, grande tessitore: il compito che si è dato Stefano è quello di riportare l’Aquila in serie A entro il 2026. Che non significa necessariamente che serviranno tre anni. Ma che la Fortitudo sa che non è facile vincere subito. Che per vincere bisogna prima costruire. E se anche la costruzione appare solida, bisogna sempre confrontarsi con gli avversari. “Siamo in A2, ma ci sentiamo una società di serie A”, dice Tedeschi. Che non significa guardare le rivali dall’alto al basso senza rispetto. Significa semplicemente collocare la Bologna che palpita per la Effe nel suo alveo naturale. Per questo è stato scelto un allenatore maniaco (nel senso buono del termine) della difesa. Che fa correre le sue squadre, che vuole energia. E che, soprattutto, come la Fortitudo, non si sente da A2. “Mi mancava solo questa piazza. La piazza più importante per la pallacanestro”, le parole di Attilio Caja. Che probabilmente, con le sue caratteristiche, ha già fatto un bel passo in avanti per conquistare i tifosi. Confermate, infine, le cariche che erano già state annunciate nei giorni scorsi. Presidente: Stefano Tedeschi. Vice: Teoman Alibegovic. Consigliere: Giovanni Pennica. General manager: Nicolò Basciano. Direttore sportivo: Marco Carretto. Team manager: Jacopo Pavani. Ufficio marketing: Arianna Pancaldi. Responsabile comunicazione: Andrea Tedeschi. Responsabile social media: Marco Melotti. Amministrazione: Patrizia Colombari. Responsabile tecnico settore giovanile: Roberto Breveglieri. Responsabile biglietteria: Gianluca Landi. Responsabile Fortitudo Store: Giada Ariotti.