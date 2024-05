Fossi e canali, senza manutenzione si rischia

Ho visto al TG regionale il servizio sugli allagamenti in Valsamoggia della settimana scorsa. Un intervistato riferisce della scarsa manutenzione dei fossi ed è vero, ma per quanto mi riguarda posso asserire che tanti fossi di scolo sono stati arati per permettere di sveltire le lavorazioni. Questo a discapito di chi abita a valle che si ritrova sommerso dalle acque piovane dei diversi proprietari situati a monte. Ho chiesto via pec e personalmente al sindaco di Bologna di sensibilizzare i proprietari terrieri al ripristino dei fossi. Nessuna risposta. Il primo evento risale al 11.05.2002.

Serena Giuliani

Risponde Beppe Boni

I disastri dell'ultimo anno, compresi quelli recenti, hanno finalmente insegnato alle istituzioni che la manutenzione di fiumi, torrenti e canali, compresa la realizzazione anche di casse di espansione, è fondamentale. Idem per i territori di collina e montagna per prevenire le frane. Questa situazione di scarsa sensibilità ambientale ha già presentato il conto più volte. Poi c'è la manutenzione dei fossi minori, quelli che delimitano i campi e garantiscono il defluire delle acque. E' vero, troppo spesso (ma non bisogna generalizzare) per guadagnare qualche metro in più di coltivazioni si disfano gli scoli. Una scelleratezza che contribuisce a creare allagamenti. Anche quando non è compito diretto dei sindaci sollecitare un corretto mantenimento delle campagne la loro pressione può aiutare. Piuttosto le associazioni agricole dovrebbero darsi una mossa e mettere in riga chi sgarra. I fossi vanno tenuti puliti con il taglio dell'erba e con la dragatura del fondo per consentire all'acqua di scorrere. Non sempre avviene. Le regole però esistono. Una corretta manutenzione di fossi e canali è il presupposto fondamentale per prevenire i fattori di rischio idrogeologico. A seconda della collocazione dello scorrimento idrico, la gestione è di pertinenza pubblica o privata.

