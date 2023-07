Fracassoni, la colpa non è dei nuovi locali

Bologna, 6 luglio 2023 – La proliferazione di bar, take away, ristoranti, pizzerie specie in zona universitaria è la conseguenza della legge Bersani sulla liberalizzazione del commercio. Se l'offerta è massiccia e gli orari si prolungano durante la notte si creano problemi di salute e sostenibilità. Il comune con il decreto Unesco può intervenire nella pianificazione commerciale dove le condizioni rendano necessario bloccare nuovi inserimenti di locali . A breve una storica libreria di piazza Verdi rischia di essere trasformata in un ennesimo bar- ristorante.

Otello Ciavatti

Risponde Beppe Boni

Dove c'è domanda sale l'offerta. Bologna è considerata una città d'arte che vede aumentare in modo esponenziale il flusso di turisti soprattutto stranieri. Basta fare una passeggiata in centro storico in questi giorni per rendersi conto che si sente parlare più in inglese che in dialetto bolognese o italiano. Un buon segno che porta ricchezza alla città. Di questi tempi non è un aspetto secondario. Probabilmente non è bloccando l'apertura di nuovi locali che si attenua la presenza dei fracassoni notturni. Questo è un problema che si perpetua da vent'anni e passa e che rimane in buona parte irrisolto. Se il traffico automobilistico si intensifica e crea disagi non è bloccando le vendite di automezzi che si ripristina la normalità. Semmai andranno riviste e adeguate le regole della circolazione. Dunque, non è stoppando l'apertura di nuovi esercizi che si fermano i fracassoni. Serve più che altro applicare la legge e le regole del Comune. Bisogna applicare ricette semplici: più concentrazione di controlli, sanzioni e denunce per chi sgarra. Però il nodo sembra irrisolto e questo è un mistero cinese. Secondo i dati della Camera di commercio le attività della ristorazione dal 2019, ristoranti compresi, sono passate da 3.449 a 3.613. Numeri positivi ma che certo non sono da classificare come un boom. Con la crisi energetica non del tutto risolta e il costo del denaro che sale per le decisioni dell'Europa se aprono nuovi locali dobbiamo essere tutti contenti e applaudire. I disturbatori notturni sono un problema di Comune e forze dell'ordine non dell'Unesco. [email protected] [email protected]