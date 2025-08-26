Da Dante ai bagnini

Davide Rondoni
Da Dante ai bagnini
Editoriale
Fuga dall'ateneo
26 ago 2025
MATTEO NACCARI
Editoriale
Editoriale

Fuga dall'ateneo

Sempre meno giovani bolognesi scelgono di frequentare l'università sotto le Due Torri. Un dato preoccupante. Secondo Talents Venture - società che analizza dati relativi all'istruzione e offre servizi agli studenti - a Bologna la quota di chi resta per proseguire gli studi in città è scesa progressivamente in dieci anni dal 74% al 62%. Fenomeno che ha colpito anche grandi città come Milano: dall'85% al 78%. Le cause sono molte: test d'ingresso difficili da superare, nuovi corsi e maggiore sostenibilità economica, visto che la scelta dell'università spesso ricade su città vicine più piccole. Infatti, a beneficiare dei meno bolognesi iscritti nel capoluogo regionale è, ad esempio, Ferrara che ha quasi triplicato la sua quota di immatricolati bolognesi dal 6% al 16% pari a oltre 500 giovani in più e Forlì e Cesena passate dal 5% all'8%. E' una situazione da non sottovalutare perché significa che chi è di casa preferisce non sfruttare quello che la casa offre. Certo, le cause andrebbero analizzate nel dettaglio ma forse i più giovani ritengono che spostarsi possa offrire un'istruzione migliore e dare diverse opportunità di lavoro. Trattenere i giovani dovrebbe essere una priorità di ogni città se non altro perché già chi da fuori arriva a Bologna per studiare si trova davanti condizioni non sempre favorevoli. Come gli affitti. Il capoluogo dell'Emilia-Romagna, infatti, ha poca disponibilità di alloggi a prezzi bassi sia per gli studenti sia per i giovani lavoratori. Un quadro sempre più complicato. Dalla ricerca, invece, emergono i buoni risultati di Ferrara, segno che forse un'università più piccola e a misura di studente alla lunga è più gettonata dei grandi poli. Saranno gli anni a dirci se questa tendenza proseguirà, ma intanto sarebbe bene che Bologna riflettesse su questa tendenza. Per non trovarsi impreparata davanti a numeri di iscritti in calo.

