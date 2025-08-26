Fuga dall'ateneo

Sempre meno giovani bolognesi scelgono di frequentare l'università sotto le Due Torri. Un dato preoccupante. Secondo Talents Venture - società che analizza dati relativi all'istruzione e offre servizi agli studenti - a Bologna la quota di chi resta per proseguire gli studi in città è scesa progressivamente in dieci anni dal 74% al 62%. Fenomeno che ha colpito anche grandi città come Milano: dall'85% al 78%. Le cause sono molte: test d'ingresso difficili da superare, nuovi corsi e maggiore sostenibilità economica, visto che la scelta dell'università spesso ricade su città vicine più piccole. Infatti, a beneficiare dei meno bolognesi iscritti nel capoluogo regionale è, ad esempio, Ferrara che ha quasi triplicato la sua quota di immatricolati bolognesi dal 6% al 16% pari a oltre 500 giovani in più e Forlì e Cesena passate dal 5% all'8%. E' una situazione da non sottovalutare perché significa che chi è di casa preferisce non sfruttare quello che la casa offre. Certo, le cause andrebbero analizzate nel dettaglio ma forse i più giovani ritengono che spostarsi possa offrire un'istruzione migliore e dare diverse opportunità di lavoro. Trattenere i giovani dovrebbe essere una priorità di ogni città se non altro perché già chi da fuori arriva a Bologna per studiare si trova davanti condizioni non sempre favorevoli. Come gli affitti. Il capoluogo dell'Emilia-Romagna, infatti, ha poca disponibilità di alloggi a prezzi bassi sia per gli studenti sia per i giovani lavoratori. Un quadro sempre più complicato. Dalla ricerca, invece, emergono i buoni risultati di Ferrara, segno che forse un'università più piccola e a misura di studente alla lunga è più gettonata dei grandi poli. Saranno gli anni a dirci se questa tendenza proseguirà, ma intanto sarebbe bene che Bologna riflettesse su questa tendenza. Per non trovarsi impreparata davanti a numeri di iscritti in calo.