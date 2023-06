Funeral party, una vergogna da condannare

Bologna, 17 giugno 2023 – Sono rimasto esterrefatto e con me diversi conoscenti per la sconsiderata iniziativa del centro sociale Labas che ha celebrato con una festa all'interno dei propri locali la morte di Silvio Berlusconi. Sottolineo che pur essendo di idee moderate non ho votato per Forza Italia, ma dover assistere ad uno show di questo genere fa vergognare di essere cittadini bolognesi. Fra l'altro, ma non ne sono certo, mi pare che gli spazi all'interno dei quali agisce il centro sociale siano di proprietà del Comune di Bologna.

Romolo Zecchini

Risponde Beppe Boni

C'è da indignarsi, ma non da stupirsi perché i simpaticoni di Làbas pensando di essere creativi ci hanno abituati ad azioni vergognose. Non sono né creativi nè fantasiosi, non rappresentano fette della società ma solo sé stessi. Sono solo personaggi senza idee che fanno di tutto per farsi notare. La festa che hanno intitolato Funeral party è una vergogna per la città e mette in imbarazzo il Comune, proprietario dei locali concessi al centro sociale e che in effetti non ha brillato per indignazione. Di sicuro fuori dai riflettori qualcuno dell'amministrazione avrà richiamato all'ordine i responsabili del circolo, ma forse i cittadini si sarebbero aspettati una reazione pubblica più coraggiosa. Ovviamente è insorto il centrodestra. Il viceministro Galeazzo Bignami con altri esponenti di FdI e FI hanno tentato l'altra sera di entrare per rendersi conto della messinscena ma sono stati respinti. Il collettivo Làbas, come era prevedibile, non arretra e con un "non dobbiamo scusarci" in sostanza rispondono "me ne frego". Almeno da sinistra è uscito dal coro di condanne a bassa voce il deputato Pd Andrea De Maria il quale ha sottolineato che "festeggiare la morte di una persona è vergognoso e inquietante". Nessuno come è prevedibile caccerà dagli spazi pubblici Làbas, ma sarebbe opportuno che il Comune prima o poi almeno desse un segnale energico. Gli strumenti, volendo, non mancano. Anche se l'ideale sarebbe far scendere una valanga di silenzio su Làbas e compagnia. Senza l'eco mediatico e politico si sentirebbero perduti. [email protected] [email protected]