Fuori dal Nido

Il dato è impietoso: in Italia l'asilo è garantito solo a 28 bambini su 100. E gli altri? O stanno a casa coi genitori oppure hanno una famiglia che per loro sborsa centinaia di euro al mese per un nido privato. Sempre che ci sia posto anche li. La fotografia è stata scattata da Openpolis, fondazione indipendente, che ha messo in luce come l'obiettivo europeo fosse del 33 per cento nel 2022. Il Sud fa peggio del nord con percentuali di posti disponibili vicino al 15 per cento in Calabria e al 13 per cento in Sicilia e del 41 per cento in Valle d'Aosta e in Emilia Romagna e del 43 per cento in Umbria. A questo, secondo l'indagine, si aggiunge la problematica relativa agli orari dei nidi (di norma tra le 8 e le 16.30) che non tengono conto delle esigenze delle famiglie spesso costrette poi a pagare baby sitter anche nei fine settimana e soprattutto in estate quando gli asili sono chiusi per ferie. Tutto questo ha l'obiettivo di evidenziare come la denatalità che sta creando problemi a tutti i livelli (a cominciare da quello produttivo: manca in alcune regioni la manodopera) è provocata anche da questa carenza. Come fa una famiglia a pensare di avere uno o più figli senza avere la sicurezza di un posto dove farli crescere mentre è al lavoro? C'è chi lo lascia quel lavoro - in particolare le donne - per accudire i piccoli e c'è chi si priva di parte dello stipendio per pagare il servizio. Così non si va da nessuna parte. E purtroppo gli investimenti sono ancora pochi. Tra l'altro dare la possibilità a più bambini possibile di stare insieme ha risvolti positivi nell'educazione. Bisogna fare di più. Ce lo diciamo da anni ma non è mai troppo tardi per iniziare.