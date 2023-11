Garisenda, servono esperti e tanti soldi

La Torre Garisenda ha più di 900 anni, accusare sindaco e giunta in carica da poco più di due anni, del suo precario stato di salute mi sembra del tutto fuori luogo. Anche il traffico di auto e bus c'entrano veramente poco, le precarie condizioni della torre sono dovute allo smog, ai movimenti tellurici, alla pioggia che fa cristallizzare la pietra selenite con cui è costituita rendendola fragile. Invito tutti a darsi una calmata, e l'opposizione, che io fatto per un mandato, a trovare elementi più credibili e concreti per attaccare sindaco e giunta.

Niccolò Rocco di Torrepadula

Risponde Beppe Boni

Calma e gesso. Qui si rischia di discutere della pagliuzza più che della trave nell'occhio. Punto numero uno. L'attuale giunta comunale Bologna, che certo non è responsabile delle difficoltà strutturali della Torre Garisenda, ma ora deve concentrarsi a seguire i lavori della task force di tecnici messa a disposizione, capire quali saranno i costi della messa in sicurezza e della ristrutturazione, chiarire bene i tempi di esecuzione di tutta l'operazione. Il sindaco Matteo Lepore sempre invece più impegnato a far pressioni sul governo (che certo egli non ama) per avere la tutela Unesco. Chiariamo. Per adesso l'Unesco non c'entra nulla, lasciamolo in pace. Il problema ora è salvare la Torre. Il ministro Gennaro Sangiuliano che giustamente vuol stare alla larga da aspetti collaterali l'altro giorno è stato chiaro: "Sulla questione Unesco ho risposto positivamente al sindaco di Bologna, Matteo Lepore, cinque minuti dopo aver ricevuto la sua lettera. Del resto, è una questione sulla quale già stavamo lavorando molto prima che lo chiedesse. Tuttavia non esiste nessuna connessione logico-concettuale tra il tema impellente della tutela della Torre con l’inclusione nel perimetro del sito Unesco. La questione è la sottovalutazione dei pericoli sulla quale spero si faccia rapidamente chiarezza. Ricordo che il bene è di proprietà del Comune a cui compete la sua tutela a norma del Codice dei Beni Culturali". Stop, fine delle trasmissioni. Su questo tema non c'è altro da dire. Meglio ora che la giunta comunale di Bologna si appoggi al governo per mobilitare i migliori esperti e tecnici (anche mondiali) che ci sono in circolazione per salvare la Torre, la cui terapia costringe, fra l'altro, ad uno sconvolgimento della circolazione nei dintorni. La messa in sicurezza della Garisenda è un'operazione grandiosa e costosissima e quindi anche l'aspetto economico ha necessità di una riflessione molto approfondita. L'appello a concentrarsi sull'oggettività del problema vale anche per le opposizioni. Qui servono idee, competenze e soldi, tanti soldi. Il resto è noia (Franco Califano dixit). beppe.boni@ilcarlino.net voce.lettori@ilcarlino.net