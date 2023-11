Garisenda, una sottoscrizione per il restauro

Bologna, 19 novembre 2023 – A proposito della Torre Garisenda mi chiedo perché' non si progetta di sezionarla in strati orizzontali asportabili ( 8/10) fino al basamento e quindi riassestare il terreno come risulterà' necessario. La torre non ha dettagli architettonici complicati né di pregio per cui i danni della operazione saranno risibili. Tale tipo di operazione è già stata fatta altrove nel mondo con successo, una per tutte il tempio di Abu Simbel.. le varie soluzioni di cui si legge sulla stampa, non ultima una ingabbiatura, non saranno risolutive e inutilmente costose.

La passione con cui i bolognesi seguono la messa in sicurezza e il futuro restauro della Torre Garisenda fornisce la sensazione di quanta passione nutrono i cittadini per questo simbolo della città. Per troppi anni la situazione della Torre è stata trascurata e sottovalutata da governi comunali precedenti e certo non si può incolpare direttamente la giunta attuale. Adesso però, pur lasciando libertà di polemica e di opinione, bisogna concentrarsi sulla grande operazione di restauro di cui si occuperà in primis un comitato tecnico formato da super esperti. E' qui che non bisogna sbagliare le mosse sulla scacchiera di questo enorme problema che coinvolge il manufatto dal punto di vista tecnico, della sicurezza dell'area circostante e dello stravolgimento (inevitabile) del traffico. Se possibile è meglio evitare baruffe ideologiche anche se le opposizioni hanno tutto il diritto di discutere e mettere in evidenza scelte (o non scelte) dell'amministrazione comunale. Intanto a dicembre l'azienda Emea Fagioli di Reggio Emilia, la stessa azienda che si è occupata della rimozione della nave Costa Concordia, comincerà a montare la mastodontica barriera protettiva fatta di moduli di acciaio che consentirà di operare sulla struttura. Non è ancora chiaro se la torre verrà smontata a pezzi o restaurata sul posto. E’ più probabile la prima soluzione, in Italia ci sono precedenti come a Trani in Puglia. La scelta spetta alla task force di super esperti che si insedierà la settimana prossima. Il costo dell’intera operazione supererà probabilmente i 5 milioni di euro. Ci sono in cassa? Difficile e allora speriamo che accanto al Comune titolato a pagare il conto direttamente si mobilitino anche imprese, associazioni di categoria e professionali, singoli cittadini. Il Comune lancerà probabilmente una sottoscrizione che per le aziende potrebbe comprendere la soluzione del credito di imposta. La Torre è patrimonio collettivo. Speriamo che anche la società civile metta una mano sul cuore e una sul portafoglio.

