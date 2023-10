Generazione ludopatica

La ludopatia, va di moda parlarne: ora è all'ordine del giorno a causa del nuovo scandalo del calcio scommesse. Per chi non avesse seguito le cronache: calciatori di serie A avevano il vizietto di giocare, e tanto; alcuni di loro sono in cura dagli psicologi.

Ma magari fosse solo un problema dei calciatori! In realtà ci sono anche tanti comuni mortali che si fanno curare e quello sarebbe già un bel passo in avanti: andare da un medico, vorrebbe dire rendersi conto che si è dipendenti di qualcosa. Perché, va detto, il gioco, talvolta, è peggio della droga, o comunque è la stessa casa.

Infine c’è un esercito, un vero esercito, di italiani che perde la testa (insieme ai soldi) giocando.

Ieri sono usciti i dati della provincia di Modena e sono numeri da manovra finanziaria: nel 2022 il totale raccolto dai giochi d'azzardo in provincia di Modena è stato stimato in 1,52 miliardi. Una cifra che equivale in media, a 2.392 euro giocati da ogni cittadino adulto dei 47 Comuni della provincia e cresciuta del 32% rispetto all'anno precedente. Pare che per il 2023 l'aumento delle giocate sia ancora maggiore.

Giocarsi in media 2.392 euro a testa vuol dire 200 euro al mese a persona al giorno. E se tenete conto che comunque ci sarà ancora qualcuno _ anzi, speriamo tanti _ che non giocano neppure un euro all'anno, potete immaginare quanti modenesi, quelli che giocano forte, arrivano a scommettere cifre folli. Anche migliaia di euro al mese. E si rovinano, spesso e volentieri.

Il record dei record spetta a Pievepelago, comune dell'appennino con poco più di 2.000 abitanti. Qui i residenti adulti (nella fascia tra i 18-74 anni) hanno investito nel 2022 nel gioco online oltre 5,1 milioni, con una media procapite di 3.301 euro (275 euro al mese).

Che altro dire? Il problema c'è, ed è gigantesco.