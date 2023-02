Gino Cervi, Bologna gli vuole bene

Bologna, 8 febbraio 2023 – Mi rivolgo al Resto del Carlino, che è il giornale di Bologna, per fare un appello. Lo rivolgo al responsabile della Cineteca della città riguardo all'organizzazione del cinema estivo in piazza Maggiore. Vorrei, se fosse possibile, che in qualche modo venisse ricordato un grande attore bolognese, che è anche uno dei più grandi che ha avuto l'Italia: Gino Cervi. Credo che sia dovuto ad una persona come Gino Cervi che ha dato grande lustro alla nostra città.

Paolo Butelli



Risponde Beppe Boni

All'angolo tra via Cartoleria e via Santo Stefano una targa ricorda la nascita in questa casa di Gino Cervi (all'anagrafe Luigi Cervi) il 3 maggio 1901. Figlio di Angela Dall'Alpi e del giornalista Antonio Cervi (1862-1923), critico teatrale de Il Resto del Carlino, è sempre rimasto molto legato a Bologna anche se la sua carriera si è svolta tutta a Roma. Il grande attore di origini bolognesi, è ricordato, oltre che per le interpretazioni di Maigret e Peppone nella serie dedicata a Don Camillo, come doppiatore di Laurence Olivier e Orson Welles. Nel 1954 Gino Cervi dà il volto al protagonista di un film interamente girato a Bologna, la sua città: ‘Il Cardinale Lambertini’ diretto da Giorgio Pastina, ispirato all'omonima opera teatrale di Alfredo Testoni del 1905 e incentrato sulla figura carismatica del cardinale, che diventerà papa col nome di Benedetto XIV nel 1740. È stato uno dei grandi classici girati dall'attore. A Gino Cervi la sua Bologna ha dedicato anche un parco, proprio a dimostrazione che non lo ha dimenticato. Giriamo l'appello del lettore alla Cineteca. Imponente, bella presenza, modi raffinati la sua figura dotata di fisico di ruolo era già predestinata al palcoscenico. Il padre fin da piccolo lo portò a teatro e il giovane Luigi si innamorò dello spettacolo. Iniziò come filodrammatico molto giovane poi, come sappiamo, la sua carriera si sviluppò soprattutto al cinema e in televisione. Per tutti noi rimane il commissario Maigret con la pipa fra le labbra e Peppone col fazzoletto rosso al collo nelle strade di Brescello.

