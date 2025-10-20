Giocate a pallone

Il Coordinamento nazionale dei docenti di discipline dei diritti umani ha diffuso in questi giorni un comunicato rivolto al ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, dopo l’omicidio di Hekuran Cumani, il giovane fabrianese di 23 anni ucciso a Perugia con una coltellata al cuore, in un parcheggio della zona universitaria.

I docenti chiedono che la scuola faccia di più per aiutare i ragazzi, per educarli alla vita, per prevenire la violenza. Giusto: chi potrebbe dire il contrario? Tutti auspichiamo una scuola migliore, più attenta, più viva, visto che i nostri giovani trascorrono sui banchi un tempo lunghissimo, una vera e propria “eternità di ore”.

Ma, forse, in questi ultimi anni stiamo esagerando in un altro senso: pretendiamo troppo dalla scuola, delegando ad essa quasi tutto il compito educativo.

Mio figlio è cresciuto male: colpa della scuola. magari di quel prof.

No, fermiamoci. L’educazione nasce altrove: nasce in casa, nella famiglia, nella “tribù familiare” – come si è formata, anche nelle sue forme più varie, sì. È lì che si imparano le prime regole della convivenza, il rispetto, l’empatia, la capacità di affrontare i no e le frustrazioni.

Certo, il mondo è cambiato, lavorano tutti, il tempo scarseggia. Ma non possiamo illuderci che basti un progetto scolastico o un corso extracurricolare per riempire i vuoti che si aprono in famiglia.

I nostri ragazzi oggi, fra l’altro, non giocano più. Non intendo il “gioco” digitale, solitario, filtrato da uno schermo. Intendo il gioco vero, quello che sporca le mani e accende gli occhi.

Qualche giorno fa, passando dal parco del mio paese in Romagna, ho visto una ventina di ragazzi — avranno avuto tredici o quattordici anni — che giocavano a pallone. Una scena semplice, bellissima. Erano tutti ragazzi di colore, figli di famiglie arrivate da lontano ma perfettamente inserite qui. E intorno, sulle panchine, altri coetanei, italiani di prima generazione, chini sullo smartphone: chattavano, mandavano vocali, vivevano “in differita”.

Ecco: oggi i nostri giovani vivono tutto “filtrato”, mediato da uno schermo. Ma crescere, diventare uomini e donne, significa anche sporcarsi o sbucciarsi le ginocchia, litigare e fare pace, guardarsi negli occhi.

Forse dovremmo ripartire da lì: da una palla in un parco, da un abbraccio, da un “dai, giochiamo insieme”. Perché accendere i cuori non è solo compito della scuola. È una responsabilità che comincia da casa, da ognuno di noi.