Il gioco dei pusher

La polemica sulle pipe per fumare crack distribuite gratuitamente in alcune città dell'Emilia-Romagna ha avuto il merito di squarciare il velo di ipocrisia che ammorba il dibattito sulla droga. In una lucida intervista concessa al nostro giornale, il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ha ammesso che il fenomeno è allarmante. ''Alla Bolognina i cittadini hanno paura, gli spacciatori di crack controllano il territorio''. E ancora: ''C'è chi dice che dietro lo spaccio ci sia la mafia nigeriana. Non ho elementi, ma noto che la stragrande maggioranza di chi vende crack a Bologna è effettivamente di nazionalità nigeriana''. Era ora che venisse archiviato il cliché della ''erronea percezione'' dell'insicurezza per le strade (cliché coltivato per molto tempo dagli amministratori di sinistra) per ammettere che non di percezione si tratta ma di problema veri. C'è di più. Il secondo cliché infranto dal sindaco di Bologna è quello degli stranieri che, esattamente come gli italiani, non sono tutti onesti lavoratori. Nella maggior parte sì, ma proprio tutti no. Lo spaccio lo gestiscono loro. Il terzo cliché buttato a mare è quello della mafia d'importazione (in questo caso nigeriana) che non è un'invenzione della destra xenofoba ma una drammatica realtà.

Detto questo, passare dall'analisi del problema alla sua soluzione è cosa assai complicata. Gli amministratori Pd chiedono al Governo più polizia e carabinieri. Hanno ragione, la presenza sul territorio delle forze dell'ordine è insufficiente e fa piacere che, dopo anni passati a predicare e praticare politiche lassiste, la sinistra se ne renda conto. Però non basta. Come si combatte la droga? Ormai siamo di fronte a un bivio. Le attuali leggi consentono il consumo (e quindi l'acquisto) ma non lo spaccio. È come dire che si può comprare e mangiare liberamente l'insalata, ma non si può assolutamente vendere. Una contraddizione in termini che impedisce (e impedirà sempre) un contrasto vero al fenomeno. Ne consegue che lo spaccio è alla luce del sole e che gli spacciatori quasi mai vengono arrestati e, quando accade, vengono subito liberati. Tra modica quantità, uso personale, lieve entità del reato e della pena, le scappatoie sono infinite. Il dilemma, quindi, è tutto qui: cambiare le leggi e rendere illegale anche il consumo, oppure liberalizzare il commercio quantomeno delle droghe leggere, sottraendo alle grinfie della malavita due terzi del mercato. È una decisione difficile da prendere, ma l'attuale via di mezzo fa solo il gioco dei pusher.