Giornalismo e inchieste: si può coesistere

La vicenda del medico di Bologna accusato dell’omicidio della moglie impone due riflessioni: una riguarda il diritto di cronaca, l’altra investe le circostanze, la società, il contesto in cui questa storia è sgorgata. Prima domanda: perché la notizia delle indagini e di una morte sospetta è stata tenuta ferma per un anno e mezzo e quella del carcere è giunta solo diversi giorni dopo l’arresto? Il collega Giampiero Moscato ha aperto il dibattito su ’Cantiere Bologna’, il presidente dell’Aser Matteo Naccari e quello dell’Ordine dei giornalisti Silvestro Ramunno hanno rincarato la dose e il procuratore Giuseppe Amato ha risposto, appellandosi alle "inderogabili esigenze di indagine che devono essere compiute nel riserbo per essere fruttuose" e affermando che "la cronaca viene dopo perché l’intempestività di una notizia può pregiudicare lo stesso esito del riscontro giudiziario". Sul fatto che la cronaca venga dopo avremmo qualcosa da ridire, non solo per la tutela dell’articolo 21 della Costituzione o per l’articolo 2 della legge 69 del 1963 o per la Carta dei doveri del giornalista, che nella presunzione d’innocenza ha uno dei suoi capisaldi. Il tema vero è che la cronaca giudiziaria non va vista in contrapposizione né all’attività giudiziaria né alla vita dei cittadini, che hanno invece il diritto di essere informati. Uno schema binario non aiuta il dialogo, soprattutto quando si investono sfere delicate e si deve – giocoforza – bilanciare un diritto con l’altro. E oltre a tutelare gli indagati e i terzi c’è l’obbligo, per noi insuperabile, di tutelare le vittime.

E qui veniamo al secondo tema: la discussione si è spostata sul come mai Isabella Linsalata non avesse denunciato il marito per tentativi presunti di avvelenamento, quasi che questo fosse una colpa. Beh, non è mai una colpa e questo schema succede in svariati femminicidi: è una discussione che nel 2023 non vorremmo fare, ma dimostra che in molti cittadini c’è una mentalità non patriarcale, ma preistorica.