Giornalismo, nuovi strumenti e antiche regole

Le scrivo con stima per condividere una riflessione. In un tempo dominato dalla velocità dei social e dalla tirannia dei ‘like’, è fondamentale riaffermare il valore dell’analisi critica nel giornalismo. Il ruolo del giornalista non è inseguire consensi, ma interrogare, approfondire, mettere in discussione. Il giornalismo ha il dovere di offrire strumenti di comprensione rilanciando i valori fondanti: l’etica, la responsabilità.

Raffaele Amendola

Risponde Beppe Boni

Il compito del mestiere più bello del mondo si fonda soprattutto sulla passione, la curiosità di capire e di narrare, la voglia di osservare e svelare anche le cose che nella società non vanno oltre a quelle ben fatte. A volte c’è la necessità di andare controcorrente e a volte di raccontare semplicemente la realtà dei fatti nel modo più aderente possibile. Il Resto del Carlino cerca di mantenere fede a questa linea da 140 anni. È una missione difficile, a volte si riesce a centrare l’obiettivo altre volte meno, ma l’importante è avere ben presente come comportarsi. Lo ripetiamo nel corso delle celebrazioni dei 140 anni che in questi mesi toccano le città dove siamo presenti.

E vige sempre una regola antica anche nell’epoca dei like, dei motori di ricerca, dell’intelligenza artificiale: verificare di persona i fatti e quando è possibile recarsi sul posto di un evento, per osservare con i propri occhi ciò che poi bisogna spiegare con le parole ai lettori. Le redazioni di cronaca cittadina, inclusa quella di Bologna, sono ancora la migliore palestra per interpretare questi aspetti. Ci sono cronisti che consumano le scarpe per rincorrere i fatti di cronaca. Le nuove tecnologie aiutano ma l’antico metodo di interpretare la professione è sempre valido.

