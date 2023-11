Giro di vite sul sistema di affitti brevi

Bologna, 7 novembre 2023 – Leggo sul Resto del Carlino di domenica che in città sono stati scoperti 1800 alloggi sconosciuti al fisco. Bene, ma penso che sia opportuno rendere pubblico nome cognome di queste brave persone. Sarebbe un ottimo servizio ai cittadini mentre nel frattempo vengono recuperati i soldi. Non ditemi che si tratta di un problema di privacy,elemento che esiste solo di comodo. Proviamo a chiedere leggi esigibili senza burocrazia, snelle e applicabili a tutti. Scusate la rabbia.

Silvana Mandrioli

Risponde Beppe Boni

Due conti veloci col pallottoliere. A Bologna sono state controllate 3800 strutture extra alberghiere utilizzando il metodo dell'incrocio di vari dati e soltanto 2000 sono risultate in regola. Quindi significa che il 47% delle strutture poste sotto la lente sono gestite in modo irregolare e destinate soprattutto al turismo mordi e fuggi. Si affitta un appartamento per un soggiorno breve, pagamento in nero e saluti. Questo scenario aggiunge difficoltà alla già complicata situazione degli alloggi per studenti. Per questi ultimi è sempre più difficoltoso e oneroso sul piano economico trovare una casa soprattutto in centro. A parte il recupero di circa due milioni di euro di tasse non pagate, tutto ciò evidenzia pesantemente che il settore degli affitti brevi va regolato meglio e va controllato ancora di più. I furbetti ci saranno sempre, ma con la severità e con regole che possano indurre a rendere più trasparente il settore si può riuscire ad attenuare un fenomeno che è andato oltre i limiti. Qualcuno propone di rendere noti i nomi dei proprietari che fanno i furbi. E' una gogna inutile e non consentita dalla legge. E' sufficiente applicare con rigidità le norme e le sanzioni (pesanti) già previste (facendolo sapere) per mettere ordine nella giungla degli affitti brevi o brevissimi dove esistono eccessi assurdi. La Guardia di Finanza nell'operazione di cui sopra ha individuato un soggetto che da solo ha fatto registrare 800mila euro di incassi non dichiarati al fisco. Una specie di holding dei soggiorni brevi che agiva per sé stesso e per conto di altre persone. La Gdf ha fatto bene il proprio mestiere, ma forse sarebbe il caso di studiare insieme agli altri enti cittadini un sistema di controllo e monitoraggio più a monte per fermare un meccanismo che riguarda non solo Bologna ma anche altre città universitarie.