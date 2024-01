Gli agricoltori siano protagonisti non imputati

Alcuni giorni fa sono rimasto bloccato nel traffico a causa della lunga fila di trattori durante la protesta degli imprenditori agricoli. Oggi il mondo agricolo gode di grande rispetto, il governo ne riconosce l'importanza anche sponsorizzando campagne del Made in Italy. Mi chiedo allora perché stia salendo così tanto la rabbia di chi lavora nei campi. Da tempo non si vedeva una simile mobilitazione. Evidentemente la rabbia covava sotto la cenere. Mi chiedo come si è arrivati a questo punto col timore che il disagio stia salendo di giorno in giorno.

Marco Rocchi

Risponde Beppe Boni

A Bologna e in in Emilia Romagna, regione a forte vocazione agricola, la protesta degli imprenditori "verdi" si è fatta sentire con forza (ieri anche Ferrara). L'ondata di rabbia è partita nelle settimane scorse dai Paesi del Nord, Olanda e Germania, per motivi che in realtà non hanno direttamente a che fare con gli aspetti italiani. A casa nostra nel mirino, più che l'Italia, c'è l'Europa, accusata per svariati motivi di non proteggere a sufficienza le imprese agricole. E qualcosa di vero c'è, se non altro nella situazione percepita. L'onorevole Paolo De Castro, stimato parlamentare europeo Pd, esperto di temi legati all'agricoltura con un passato da ministro e che ha base anche a Bologna, la spiega così: «Per la prima volta da decenni, questa legislatura europea ha creato la percezione di un'Unione nemica degli agricoltori e delle categorie produttive. Non dobbiamo ignorare le loro richieste». Gli agricoltori hanno la sensazione di non essere protagonisti, ma spesso imputati ai quali la Ue ha imposto molte restrizioni sul tema ambientale che potrebbero pregiudicarne la competitività. Dunque, restrizioni oggettivamente penalizzanti o percezione eccessiva dei provvedimenti? Forse un po' entrambe le cose. Insomma gli agricoltori chiedono di essere più coinvolti nel processo di transizione ambientale per non subire decisioni adottate sopra il loro capo senza una mediazione. Voglia di sovranità, dice qualcuno. Ma no, forse eccesso di supponenza della Ue dove comunque i parlamentari italiani, De Castro in testa, sono già riusciti a parare molti colpi bassi che avrebbero causato danni alla nostra agricoltura.

beppe.boni@ilcarlino.net

voce.lettori@ilcarlino.net