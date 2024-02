Gli alluvionati nelle fauci della Sfinge

L'alluvione dello scorso maggio è stata catastrofica, un evento epocale. I danni ammontano a poco meno di 9 miliardi. Famiglie e imprese hanno diritto al cento per cento dei ristori, basta chiedere. Eppure, sorpresa, pochissimi lo fanno: le domande arrivano col contagocce. Perché? Perché la burocrazia è perversa e sadica.

La piattaforma informatica della regione Emilia-Romagna che deve raccogliere e scremare le richieste di ristoro è complessa e farraginosa, impone certificazioni, perizie e dichiarazioni di conformità dell'edificio danneggiato o distrutto: la gente ci prova, sbuffa, impreca, suda e soffre. Poi rinuncia.

Nel comprensorio basso romagnolo, uno dei più colpiti, ad oggi risultano agli atti soltanto 27 domande. La situazione è talmente grottesca che il commissario Figliuolo ha deciso di aprire una serie di sportelli di assistenza ai cittadini, ai tecnici e ai periti alle prese con la compilazione delle domande. In pratica, bisogna essere assistiti per riuscire (forse) ad ottenere assistenza dall'istituzione preposta ad assistere. Un triplo salto mortale.

Perfino il nome della piattaforma è inquietante: Sfinge. Ma santo cielo, uno strumento nato in teoria per facilitare la vita al cittadino, proprio Sfinge dovevate chiamarlo? Nella mitologia greca, la Sfinge era un mostro con volto di donna, corpo di leone e ali di uccello rapace. Dall'alto di una rupe sulla strada di Tebe, proponeva ai passanti un enigma. Chi non sapeva rispondere veniva divorato. E non rispondeva nessuno. Il termine Sfinge ha anche un significato figurato: persona, per l'appunto, enigmatica, dice il vocabolario Treccani, che sa celare i propri sentimenti, le proprie idee e le proprie intenzioni. In entrambi i casi (mostro o persona) di certo una creatura che non dà risposte e, semmai, pone domande cervellotiche e quesiti irrisolvibili.

Nel mito fu un eroe greco, Edipo, a risolvere l'indovinello: la Sfinge, sconfitta, si uccise gettandosi dalla rupe. Nonostante il successo momentaneo, la fine di Edipo fu comunque tragica. A noi non resta che sperare in un più fortunato eroe romagnolo.