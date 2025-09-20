Gli anticorpi e un’eredità da coltivare

In una intervista recente Lino Aldrovandi, il papà di Federico, ha detto che teme che la morte di suo figlio non sia servita. Ma il martirio - perché di martirio si tratta, un ragazzo ucciso a colpi di manganelli e schiacciato a terra, 54 lesioni e lo scroto distrutto da quattro agenti di polizia - è servito, per quanto incomprensibile, inaccettabile e bastarda sia stata questa fine. Se è stato introdotto il reato di tortura è grazie a Federico e alla ‘catena’ giudiziaria (i casi Uva e Cucchi con l’avvocato Fabio Anselmo) che ne è conseguita. Se indagare sui silenzi e sui depistaggi che avvengono anche nelle istituzioni più fidate non è più tabù, beh, è grazie a Federico. Se la comunità ha una visione critica sulla gestione della forza indiscriminata è anche grazie a Federico. E, si badi bene, tutto questo non significa dover concludere con la sfiducia nelle divise. Dovrebbe essere, semmai, il contrario.

Bisogna avere fiducia. Il contrario sarebbe la sconfitta dello Stato e della comunità. Nella tutela dell’ordine pubblico, nell’affermazione della legalità si devono e si possono bilanciare garanzie e buone pratiche, coraggio e buon senso. I quattro agenti (tre uomini e una donna, condannati a tre anni e sei mesi per eccesso colposo in omicidio colposo; tre se la sono cavata con pochi mesi di carcere, l’altra con un po’ di domiciliari) sono la dimostrazione di una sconfitta, terribile. Non della sconfitta. Lo dimostra il delicato lavoro di indagine - non scontato all’inizio degli Anni Zero - sui depistaggi, portato avanti da una polizia giudiziaria seria. Matura.

Quegli anticorpi sono nati a Ferrara, una città di provincia con la storia di capitale, spesso accusata di essere chiusa, consociativa, autodifensiva. Poteva essere così, forse all’inizio era così. Ma il martirio di Aldro, la sconfinata forza dei genitori e di una famiglia che ha subito le conseguenze anche intime di quel dolore, le condanne ottenute, il velo tolto, le nuove norme e ora una mobilitazione che si auspica collettiva sono un’eredità da non disperdere e, soprattutto, da non dare mai per scontata.