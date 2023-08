Gli anziani nel mirino dei truffatori

Bologna, 12 agosto 2023 – Giorni fa mia mamma, che abita nel quartiere San Ruffillo, ha ricevuto una chiamata sul telefono fisso da parte di una signora che piangendo le comunicava che la figlia era stata ricoverata all'ospedale Bellaria. La signora ha chiesto alla mamma di portare camicia da notte e soldi per le cure e le ha chiesto che disponibilità aveva. Mia madre fortunatamente mi ha subito contattata per verificare che io stessi bene e non è caduta nella truffa. Ho avvertito i carabinieri di zona che già sapevano di questi tentativi con le persone anziane.

Patrizia Cracovia

Risponde Beppe Boni

Purtroppo le persone anziane sono sempre nel mirino dei truffatori. Molti ci cascano, una minoranza con la mente più lucida e i riflessi pronti riesce invece a schivare il delinquente di turno. La telefonata che annuncia un figlio in ospedale o coinvolto in un grave incidente per il quale servono subito soldi è un classico del settore. Ma ci sono altri casi che ogni giorno la cronaca ci illustra. C'è la truffa dell'amico di famiglia. "Carissimo, che piacere rivederla”… può cominciare così il raggiro. I modus operandi dei ladri possono essere diversi, ma alla fine i delinquenti si fingono conoscenti dei figli o dei nipoti delle vittime e sostengono che questi gli devono dei soldi. E convincono gli anziani con le buone maniere a farsi consegnare denaro per saldare il debito. Poi c'è la fuga di gas. Falsi tecnici si presentano alla porta di casa come operatori della società di gestione segnalando un grave problema da risolvere. I truffatori invitano le vittime a proteggere i loro preziosi e i contanti dalle fughe di gas collocandoli al sicuro in un sacchetto o in frigorifero. Uno dei malviventi distrae la vittima e l'altro intasca il malloppo. Poi ci sono i falsi dipendenti Inps, Enel, Telecom: suonano il campanello, entrano con la scusa di fare controlli e rapinano le vittime. La casistica comprende anche la truffa del pacco attribuito a figli e nipoti con una somma da sborsare, oppure la valutazione di preziosi e gioielli per sanare un finto errore nella dichiarazione dei redditi. La fantasia delinquenziale non ha limiti. Che fare? Bisogna mettere in guardia gli anziani nel miglior modo possibile. Un compito che tocca a figli e familiari ed è molto utile. Nel campo della prevenzione sono attivi anche i carabinieri che a Bologna e in altre località fanno incontri periodici per mettere in guardia le persone non più in giovane età.

