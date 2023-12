Gli edicolanti missionari dell'informazione

Bologna, 6 dicembre 2023 – Vorrei evidenziare l'ottimo servizio che portano avanti i due gestori dell'Edicola di via Lame 39/c. Le due persone, di una certa età, con il freddo, il caldo il covid... sono sempre al loro posto garantendo giornali e libri a qualsiasi ora del giorno. Il marito consegna a domicilio con la sua bicicletta fin dalle prime ore del giorno i quotidiani. La signora Maria è presente già dalle prime ore del mattino quando le altre attività sono ancora chiuse. Hanno subito rapine danni al negozio, ma nulla li ferma.Il quartiere dovrebbe concedere un riconoscimento per una dedizione al lavoro commovente.

Marco Meluzzi

Risponde Beppe Boni

Nelle città, nei paesi di pianura e di montagna ci sono persone che per la loro dedizione al lavoro, per la passione che mettono nella loro attività sono un esempio di eroismo quotidiano che quasi sempre il grande pubblico non conosce. Gli edicolanti, che tutti vediamo sorridenti, a volte sepolti nel chiosco dei giornali, a volte dietro il bancone di attività oggi multifunzionali, fanno parte di questa categoria. Forse sfugge alla coscienza collettiva che si tratta di "cavalieri del lavoro" che pur gestendo un'attività privata costituiscono un servizio pubblico. Sono l'ultimo anello, importante come il primo, di una catena che nasce il giorno precedente con il lavoro dei giornalisti e finisce il giorno successivo quando il cittadino entra in edicola e chiede il giornale. L'informazione è libertà, è coscienza collettiva, elemento fondamentale di crescita della società civile. In questo scenario gli edicolanti sono pilastri di prima linea. Cominciano a lavorare al mattino quando la città sbadiglia, aprono i pacchi dei giornali ancora freschi di stampa e li preparano ordinatamente come brioche per i più mattinieri. Oggi le edicole hanno rafforzato il proprio essere servizio pubblico nell'evoluzione della specie prendendo in gestione servizi per i cittadini, ma la base rimane la vendita dei quotidiani e delle riviste. L'informazione cartacea oggi viaggia in tandem con il web, altro elemento complementare ed essenziale di conoscenza, ma i gestori delle edicole rimangono un punto fermo. E' vero, per fare questo mestiere ci vuole anche passione e non è cosa per tutti. Il loro motto è: noi ci siamo sempre. Quindi dobbiamo essere consapevoli che quando all'alba ci capita di vedere gli edicolanti che smistano i giornali e li pongono sul banco bisogna dire loro grazie, anche sottovoce. O basta un pensiero.

beppe.boni@ilcarlino.net

voce.lettori@ilcarlino.net