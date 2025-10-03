Gli scontri dopo il corteo, cronaca di una città in ostaggio

Bologna, 3 ottobre 2025 – Ieri sera la guerriglia che ha devastato tutta la zona della stazione. Oggi il maxi-corteo che, dopo la legittima sfilata per le vie del centro, è andato di nuovo ad occupare, in modo del tutto illegittimo, la tangenziale e l’autostrada, dividendo in due l’Italia.

E così Bologna si ritrova, ancora una volta, completamente bloccata.

E, ancora una volta, assistiamo a disordini. Una città in ostaggio di una parte sempre più consistente di manifestanti, fra cui collettivi e anarchici, che ogni volta riesce a tenere in scacco tutta la città.

Il sindaco Matteo Lepore in questi giorni ha invitato tutti a scendere in piazza per sostenere Gaza e la causa Palestinese.

Stamattina il primo cittadino ha condannato le violenze di ieri sera, spiegando che il comportamento di pochi non può pregiudicare la mobilitazione di tanti.

Una condanna un po’ tardiva, arrivata peraltro solo dopo che sono stati coinvolti alcuni cantieri pubblici come quelli del tram, a fronte di tutti i disordini che si sono verificati in questi giorni e a fronte dei tanti disagi a cui sono stati sottoposti i bolognesi.

Peraltro il blocco di tangenziale e autostrada, che va ribadito è assolutamente illegittimo, oggi non è attuato da poche centinaia di persone, ma da migliaia. Quindi anche di questo dovrebbe tener conto il sindaco. La città è stanca.

Anche perché, oltre agli annosi problemi legati alla sicurezza, soffre da tempo per i mille cantieri che stanno limitando la mobilità quotidiana di gran parte dei bolognesi. È tempo di prenderne atto.