Gli scontrini di una volta...

Un noto ristorante romagnolo ha deciso di riportarci indietro nel tempo, raccontando sui suoi social una storia che sa di album dei ricordi. Correva il 1982: una coppia di freschi sposi, di ritorno dal viaggio di nozze a Venezia, si fermò lì per un pranzo.
Fu un’esperienza talmente memorabile che, oltre a portarsi a casa i ricordi, conservarono pure lo scontrino. Sì, proprio quello: custodito per 43 anni come una reliquia di un incontro speciale con la cucina romagnola più genuina, fatta di sapori semplici e accoglienza sincera.
Promessa di tornare? Mantenuta. I due sono riapparsi al ristorante con quel vecchio pezzo di carta un po’ ingiallito, come fosse un biglietto d’ingresso nel passato.
E qui viene il bello: nello scontrino c’era scritto 30mila lire. Trenta. Mila. Lire. Con coperto, bevande, antipasto, minestra, secondo di carne, contorno e caffè. Un banchetto completo.
Ora, proviamo a immaginare quanto costerebbe lo stesso pranzo oggi. Spoiler: molto, molto di più. E non solo in quel ristorante, ma in quasi tutti.
Alla fine questa storiella ci ricorda una cosa semplice: in quarant’anni i prezzi hanno fatto il salto in alto, gli stipendi molto meno. Insomma, se prima con 30mila lire ci scappava un pranzo da re, oggi con 15 euro ci scappa giusto… una pizza margherita (forse).