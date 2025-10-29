Gli speculatori

Sullo sfratto di Bologna, con le forze dell'ordine in tenuta anti sommossa e il muro abbattuto a colpi di mazza, sono state dette e scritte molte cose, alcune ragionevoli e altre campate in aria. Quella più strampalata di tutte la vanno ripetendo da giorni alcuni esponenti Pd (il partito che governa la città) secondo cui quell'episodio è il segno del confine superato tra il diritto all'abitare e la logica della speculazione a ogni costo. No, troppo comodo. Piuttosto _ come ha ben scritto ieri Matteo Naccari su questo giornale _ quell'episodio è il segno del fallimento della politica. Quella che viene definita logica della speculazione è solo logica di mercato: un privato che investe in modo legittimo i suoi soldi, in modo altrettanto legittimo ha il diritto di fare fruttare l'investimento. Non c'è nulla di immorale. La falla esiste, eccome, ma la colpa non è del mercato bensì di coloro che quel mercato avrebbero dovuto regolamentare, costruendo alloggi pubblici e prevedendo un sistema di incentivi e disincentivi fiscali per incoraggiare una determinata tipologia di locazione e scoraggiarne un'altra, garantendo, allo stesso tempo, canoni abbordabili e giusti profitti. Quindi Comune, Regione, Parlamento e Governo. Ma la politica, si sa, annusa il vento e cavalca l'onda: troppo ghiotta l'occasione di indignarsi per le immagini dell'irruzione diffuse dai collettivi. C'è stato, quel giorno, un eccesso di zelo? Può darsi, però va detto che: 1) Le forze dell'ordine erano in assetto anti sommossa non per sfrattare le famiglie occupanti ma per reagire a eventuali aggressioni da parte dei collettivi che si erano barricati dentro. 2) I medesimi collettivi hanno volutamente evitato di allontanare donne e bambini per accreditate la tesi di un inesistente sopruso. 3) Il sopruso non c'è stato perché i tentativi di sfratto erano già stati la bellezza di sette. 4) I contratti erano scaduti da tempo e, se la legge non è acqua, i proprietari dell'immobile avevano tutto il diritto di tornare in possesso del loro bene. 5) gli assistenti sociali avevano prospettato alle due famiglie soluzioni alternative, sia pure più scomode, e loro le avevano rifiutate. Del resto, l'intento speculativo del collettivo Plat è risultato chiaro la mattina dopo, quando ha occupato un altro immobile di proprietà pubblica destinato a diventare uno studentato. Possibile? Plat impedisce di realizzare ciò che, a parole, chiede, cioè nuovi posti letto? Sì, e il motivo è semplice: perché lo studentato sarà gestito da una società privata e l'ideologia dei collettivi questo non lo accetta. Stando così le cose, sarebbe auspicabile che Plat (che compie azioni illegali) non venisse accreditato dal Comune di Bologna come interlocutore. Invece è proprio quello che sta accadendo.