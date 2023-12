Gli Umarells ora sono un movimento

Penso di parlare a nome di tutti i pensionati (di cui faccio parte) ed degli “umarells” di Bologna sul tema del restauro alla Torre Garisenda. Non entro nel merito di come procedono i lavori, ma vorrei sottolineare due aspetti. Uno: Il recinto che chiude l'area è indecente, con un colore inaccettabile, senza indicazione dei lavori in corso. Due: Visto che pagheremo noi cittadini e non gli amministratori, locali e nazionali, o i partiti vorremmo poter vedere come procedono, non dico con gradinate o sedili, ma almeno con apposite aperture (non strappi della recinzione).

Marco Lanzoni

Risponde Beppe Boni

Eccoli qua, sono lo specchio dei tempi. Nell'Italia dei comitati anche gli Umarells nel loro piccolo si organizzano. Fino ad oggi ci hanno abituati ad incursioni singole o in piccoli gruppi nei cantieri cittadini sparsi qua e là. Si sono sempre segnalati per la loro discreta ma concreta presenza come frati guardiani della città, osservando le caratteristiche dei lavori in corso, arricciando il naso nel vedere marciapiedi sconnessi, strade con le buche, disordine diffuso. Sono sempre stati una minoranza silenziosa e corretta, ma ben radicata in città. Sempre vigili e presenti, soprattutto di mattina ma spesso disponibili anche a fare gli straordinari nel pomeriggio avvolti nel cappotto anche quando il termometro scende. Non è il caso di quest'anno balordo che ci regala temperature, primaverili quando di solito c'è la neve. E in questo gli Umarells in servizio permanente effettivo sono agevolati. Fatta questa premessa bisogna prendere atto di un aspetto: gli Umarells si sono organizzati, sono diventati l'alter ego dei No Tav perchè non contestano i cantieri, ma anzi li vogliono aperti e trasparenti per poterli osservare. Sono una realtà e pretendono diritto di cittadinanza come movimento riconosciuto nella società civile. Bologna ora è avviluppata nei cantieri del tram, del Passante, delle Torri, l'impegno ormai è grande. Basta agire in ordine sparso, erano altri tempi. E allora hanno ragione: la copertura del cantiere della Torre Garisenda deve essere elegante, ben segnalata, con ampie aperture per l'osservazione e l'area va dotata soprattutto di tribune e parterre (ingresso gratuito) come al Paladozza. E' nato il Movimento Umarells d'Italia, i partiti tremano. beppe.boni@ilcarlino.net voce.lettori@ilcarlino.net