I boschi sono un grande valore da difendere

Abito in Appennino che è ricco di boschi e di conseguenza anche di piante meravigliose, ma abbandonate. Ad esempio sulla strada che da Rioveggio va a Pian di Setta, a un centinaio di metri prima del ponte sulla destra c'è una meraviglia: e' una quercia ultracentenaria e purtroppo invasa da edera, io chiedo: non c'è nessuno che si muova a pietà? Anche i carabinieri forestali o alcuni buoni volontari che si facciano carico di una bella azione e diano una bella ripulita. Io ci spero tanto perché è meravigliosa.

Zaira Benni

Risponde Beppe Boni

L'edera che spesso ricopre le querce e altri alberi come se fosse il mantello di una principessa della natura non crea alcun problema. Non c'è nulla da temere perché le foglie di edera non sono dannose per le piante, anzi a volte donano loro una cornice insolita. Tuttavia la grande quercia di Rioveggio merita di essere più curata, ripulita, resa più visibile vista la sua maestosità. Certamente si trova su un'area privata e quindi la cura dell'albero spetta alla proprietà del terreno che forse è un po' distratta o non considera il problema. E allora? Chissà, forse un ente pubblico si mette una mano sul cuore e prende l'iniziativa. Giriamo l'appello anche alle associazioni che tutelano l'ambiente. La sensibilità verso i giganti del verde in realtà in Emilia Romagna non manca. Dai cipressi di Montecalvo (Pianoro) all’ippocastano di Modena, dall’acero di Madonna di Lizzano al cipresso di Scola (Grizzana), ci sono circa 600 esemplari storici che sono tutelati da un provvedimento della Regione e 102 di questi sono considerati alberi monumentali. Benissimo. Ma poi la coscienza collettiva deve anche occuparsi dei cugini meno blasonati. Come la quercia di Rioveggio. I boschi sono una risorsa e bene ha fatto, per esempio, la Regione Emilia Romagna a sostenere di nuovo economicamente i boschi di pianura che facevano parte dei cosiddetti ritiri ventennali a loro volta finanziati dall'Unione europea. I privati che li hanno sui loro terreni ovviamente hanno necessità di continuare ad avere un piccolo ritorno economico per lasciarli in piedi. Quindi nessuna sottrazione di terreni all'agricoltura, come erroneamente sostiene qualcuno, ma la difesa di un ambiente naturale che esiste già. I boschi di pianura hanno il valore di un tesoro. Difendiamoli insieme a quelli di collina e montagna.

