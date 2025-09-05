I cinghiali, tra risorsa e calamità

Bologna, 5 settembre 2025 – Nel telegiornale Rai regionale dell’Emilia-Romagna qualche giorno fa hanno annunciato che in maniera anticipata al 1° settembre ha avuto inizio la stagione venatoria di caccia al cinghiale. La motivazione è che fanno troppi danni in agricoltura. Istintivamente ho pensato: ma noi essere umani non ne facciamo dei danni?

Diana Zanetti

Risponde Beppe Boni

Gli esseri umani in generale nell’ambiente fanno certo più danni che i cinghiali. La caccia al cinghiale per vari motivi si può effettuare, ed eventualmente anticipare, come accade in alcune province dell’Emilia Romagna, ma la caccia agli umani non è possibile. Scherzi a parte, la stagione venatoria a questo animale è stata anticipata nel 2025 nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e in una parte di Modena per prevenire la diffusione della peste suina africana (non dannosa per gli umani) che è stata riscontrata nell’Emilia Nord e in alcune province confinanti.

Si tratta di una misura preventiva: meno cinghiali ci sono in giro, più è difficile la trasmissione della malattia che, se diffusa negli allevamenti di suini, farebbe una strage e costringerebbe ad abbattimenti in massa con un notevole danno economico.

A Bologna, dove non ci sono stati segnali di contagio di peste suina, la normale stagione di caccia avrà inizio il 1° ottobre. La caccia selettiva singola al cinghiale è invece possibile praticamente tutto l’anno anche per contenere i danni che possono essere arrecati ai campi agricoli.

