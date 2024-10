I nonni sono i supereroi quotidiani

La vera inesauribile risorsa sono i nonni. Hanno fatto la loro parte come genitori accumulando esperienze, resilienza, magari attraverso tanta sofferenza. Oggi le schiere dei nonni e dei bisnonni si vanno ingrossando e la loro influenza sulla vita familiare si fa sempre più incisiva. Anche dal punto di vista economico sono diventati una rete di protezione per i figli e nipoti: sono utili come baby-sitter, come contributo al bilancio familiare, come assistenti tuttofare, come proprietari e gestori della vecchia casa al paesello. E i nonni, fra l'altro possono trasmettere ai nipoti quel complesso di storie e di ricordi che è il romanzo familiare.

Vincenzo Corropoli

Risponde Beppe Boni

I nonni sono una delle colonne portanti delle famiglie. Oggi più che mai. Da anni si fanno (purtroppo) meno figli e l'indice di natalità è in picchiata. Mamma e papà spesso lavorano entrambi e la gestione dei bambini diventa un problema. Certo c'è l'asilo, ma a volte i posti vicino a casa sono una chimera, poi c'è la scuola elementare ma in tanti casi gli orari di entrata e uscita non coincidono con quelli dei genitori. Ecco che anche qui i nonni diventano indispensabili. Servirebbe una medaglia d'oro per tutti, nonne e nonni, perché sono un aiuto indispensabile alle famiglie, sia dal punto di vista logistico che economico. Andrebbero celebrati ogni giorno e non solo il 2 ottobre, giornata segnata sul calendario come loro festa. Anche il Carlino ha fatto la sua parte. Attivando un abbonamento al giornale (carta più digitale) si può avere (fino al 31 dicembre) in regalo l’originale grembiule da cucina con la scritta “A casa dei nonni tutto è condito con amore”. Si può sottoscrivere l’offerta attraverso il tagliando pubblicato sul quotidiano oppure online su abbonamenti@ilrestodelcarlino.it. I nonni sono supereroi senza il mantello di Superman, sono garanti dei valori in famiglia, traghettatori sempre col sorriso tra i due mondi, il passato e il futuro. Chi ce li ha se li tenga buoni.

