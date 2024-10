I ‘normali’ e i ‘diversi’

I campioni senza veli. Veri. A nudo. Qualche giorno fa, a Bologna, ho avuto l'onore e il piacere di moderare un dibattito organizzato dall''associazione Pic (Padel in carrozzina) che vuole mischiare senza fare differenze i campioni dello sport 'normali' e quelli 'diversi'. Notate bene le virgolette inserite per definire 'normali' e 'diversi'. Poi vi spiegheremo. I campioni 'normali' erano Ettore Messina, uno dei coach di basket più rinomati e vincenti d'Europa, e Renato Villalta, un'autentica bandiera della pallacanestro italiana: è stato il giocatore che ha realizzato più punti in serie A nella storia di questo sport. Poi c'erano i campioni 'diversi'. L'allenatore Giuliano Bufacchi, che non è disabile, ma che guida la nazionale di basket di ragazzi con la Sindrome di down e ha vinto tutto, Mondiali ed Europei. La sua squadra è stata definita Dream Team. Poi Federico Mancarella, un ragazzo di 32 anni che ha difficoltà motorie causate da una malattia che si chiama spina bifida, Lui sì che ha una forza straordinaria: ha partecipato alle paralimpiadi conquistando anche un bronzo nella Canoa. Non si ferma davanti a nulla, ora sta pensando di lanciarsi pure nello sci nordico e nel biathlon. Il quinto e ultimo campione era Gianluca Pavanello, ceo di Macron, un'azienda che è diventata leader mondiale nell'abbigliamento sportivo e affianca tutte queste realtà, 'normali' e 'diversi'. Le virgolette fra 'normali' e 'diversi' le abbiamo messe un po' per stupirvi e interrogarvi, un po' per dimostrare che sono delle stupidaggini. Ognuna di queste cinque persone, come ognuno di voi che leggete, è unico e irripetibile. E ognuno di noi, campione o no, è in qualche modo disabile. Siamo uomini, esseri umani, dei giganti fragili Lo ha spiegato Renato Villalta, raccontando delle sue paure, enormi, quando decise di smettere di giocare. Oppure Ettore Messina che arrivato a 65 anni suonati ci ha svelato un suo rimpianto, lui che ha vinto tutto e con tutti. 'Non ho mai partecipato alle Olimpiadi. E mi sarebbe piaciuto da matti, mi piacerebbe ancora da matti, ma ormai il mio treno è passato sono fuori tempo massimo. Le Olimpiadi non sono una medaglia in più. Ma vivere un'esperienza in un Villaggio Olimpico dev'essere un'esperienza unica umanamente parlando. Ho questo rimpianto'. E sulla paura: 'Ce l'ho sempre, prima di ogni partita'. Giuliano Bufacchi ci ha raccontato che i suoi ragazzi con la Sindrome di down gliene fanno di tutti i colori, 'ma io li tratto da giocatori di basket, non da disabili. Ognuno ha la sua stanza in ritiro, non ci sono i genitori con loro. E' un'esperienza meravigliosa e io non ce la faccio a non commuovermi ogni volta che suona l'Inno di Mameli'. Federico Mancarella ha un suo motto: 'Non posso fare tutto, ma faccio ciò che posso'. E, come abbiamo scritto sopra, ne fa tante di cose. E poi Gianluca Pavanello, a capo di un'azienda che fattura più di 200 milioni di dollari all'anno ma che apprezza le cose semplici, dirette. Non è l'affare economico il suo totem. 'Il momento più bello della mia esperienza? Quando al Sei Nazioni abbiamo vestito tutti, il Gotha del rugby, anche la nostra Italia'. Così normali, così diversi, così unici. Giganti, ma fragili. Siamo. possiamo essere tutti così. E ricordiamoci che l'arte di essere fragili non è un limite, ma un di più.