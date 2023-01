I nostri stipendi

Due pizze da asporto più una patatina fritta, stesso locale, tre anni dopo: 22 euro nel 2023, 14 euro all'inizio del 2020, pre pandemia. Prezzo quasi raddoppiato. Scrivo una banalità, lo so, perché la mia esperienza personale dell'altra sera sarà più o meno la fotocopia di ciò che capita a ognuno di noi e di voi appena si avvicina a un ristorante, a una pizzeria, a un supermercato, a qualsiasi attività. I prezzi sono saliti alle stelle. E i gestori ti danno validissime giustificazioni per questi rincari, perché anche i loro costi sono saliti alle stelle. Ma c'è un problemino, anzi un problemone: alla stragrande maggioranza degli utenti finali, i costi sono esplosi sì, fra bollette, affitti, mutui e carrello della spesa, ma questa stragrande maggioranza non ha nessuno su cui ammortizzare il tutto, come possono fare i locali con i clienti. Per capirci: gli stipendi sono sempre quelli. Eccolo il vero grande, gigantesco problema italiano: gli stipendi, i salari, la busta paga. La media lorda è di 30mila euro all'anno, che sempre lordo fanno 2.500 euro al mese per 14 mensilità. Ma del lordo, lo sappiamo bene, non ce ne facciamo nulla. Ci interessa il netto, ciò che ci viene accreditato in banca. E il netto è spietato: meno di 1500 euro al mese di media. In Europa la media lorda annuale è di 33.511 euro, oltre tremila euro in più. Siamo i fanalini di coda. E' il famoso cane che si morde la coda: la gente non ce ce fa più, rosicchia (se ne ha) i suoi risparmi e poco alla volta si andrà meno in pizzeria, al ristorante, eccetera eccetera... E magari si comincia a pensare alla pensione e ne scriviamo tutti i giorni noi giornalisti di scalini, scaloni, quota 100, 102 e chi più ne ha più ne metta per favorire l'esodo. Diamo i numeri, sì, ma dove ci porterà questo esodo? Se poi scopriamo che (esempio) nelle Marche 62 pensionati su 100 prendono meno di 750 euro al mese, come la giriamo la frittata? Più che mandare in pensione la gente, dobbiamo trovare la maniera di far incassare cifre decenti a tutti, al passo coi tempi. I i costi crescono, non è uno scandalo che per un un affitto minimo oggi ti vengano chiesti 700 euro al mese più un miliardo di garanzie; è uno scandalo che tanta gente continui a prendere mille euro al mese, o poco più.. .