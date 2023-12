I predatori del taxi perduto

Prova a chiamare un taxi a Bologna. Trovi un disco registrato che ti esorta a scaricare una App a cui inoltrare la richiesta. Allora fai un altro numero. E un altro disco registrato ti dice che gli operatori sono occupati e ti lascia in attesa sine die. Allora fai un terzo numero, e un quarto. Stesso risultato. Alla fine, diciamo dopo mezz'ora, risponde un essere umano. E pensi: “E' fatta!”. E invece no, perché l'essere umano ti annuncia che non ci sono auto disponibili e che, semmai si liberassero, sarai richiamato dopo. Dopo quando? Boh. E' così nei giorni feriali e in quelli festivi, d'estate e d'inverno, quando ci sono le fiere e quando non ci sono. Insomma, è così sempre. Allora ti fai furbo: il taxi provi a prenotarlo il giorno prima. “Devo partire domani alla tal ora, mi manda un'auto nella tal via al tal numero civico?”. Macché, risponde il centralinista sorpreso, non si può fare. “Deve chiamare, caro signore, una mezz'ora prima dell'orario desiderato”. Alla luce di ripetute disavventure, il povero cittadino arriva a una conclusione: i taxi a Bologna sono troppo pochi. E' il segreto di Pulcinella. I primi a saperlo sono i tassisti. Ma guai a dirlo. Uno di loro, Roberto Mantovani, ha osato pubblicare sul web i suoi guadagni: “Il 2 maggio ho fatto 601 euro di incasso, di cui 143 in contanti e 458 col Pos. Di carburante ne ho spesi 51”. Apriti cielo. E' diventato la pecora nera della categoria. Che qualche alibi ce l'ha, soprattutto il costo esorbitante della licenza. Però i numeri sono numeri. A Bologna ci sono 722 licenze, una ogni 537,3 abitanti. A Milano 4.855, una ogni 278,4 abitanti. Perfino a Roma ci sono 7.838 licenze, una ogni 366,5 abitanti. Così il sindaco Lepore ha convocato i tassisti e, dopo un discreto corpo a corpo, li ha costretti a firmare un'intesa per altre 72 licenze (che portano il totale a 794, una ogni 488,6 abitanti, sempre molto meno della virtuosa Milano e della disgraziata Roma). Nelle more della trattativa, parte dell'opposizione (la Lega) si è schierata con i tassisti (che pare portino voti) dando a Lepore del bullo. La morale? Quando la politica è troppo debole e le lobby troppo forti, non resta che attaccarsi al tram.