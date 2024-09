I soldatini, tanti gioielli nel museo

Bologna, 25 agosto 2024 – Ho letto l'interessante intervista al Direttore del Museo del Risorgimento. In particolare mi ha colpito il passaggio riguardante il progetto sui dipinti dei volontari del 1848 e successivamente esposizione di figurini militari dei garibaldini e loro divise. Ora, il mio pensiero va ad un coinvolgimento anche al Museo del Soldatino, in quanto riprendendo una mia lettera di tempo fa, segnalavo di utilizzare una caserma chiusa da tempo, all'angolo con Viale Carducci e Via Dante, atta ad ospitare entrambi i musei.

Carlo Bonora

Risponde Beppe Boni

Il Museo del Risorgimento come quello del Soldatino sono esposizioni di nicchia, ma che hanno un grande valore culturale e storico. Bologna ne deve andare orgogliosa. Il Museo del Soldatino Mario Massacesi (50mila pezzi), ben promosso dalla Fondazione Bologna Welcome, ha una sede dignitosa a Villa Aldrovandi Mazzacorati. Apre un paio di volte alla settimana (Mercoledi e venerdi dalle 15:30 alle 17:30) ma è fruibile anche in altri orari su appuntamento con visite guidate. Il problema per questi musei spesso non sono tanto le sedi, sempre migliorabili, ma i fondi che hanno a disposizione per promuovere il proprio patrimonio anche con altri eventi che possono essere convegni, mostre supplementari, allestimenti interattivi. Spostare il Museo del Soldatino in una caserma dismessa necessita di un investimento che difficilmente la città è in grado di sostenere. Si può valorizzare meglio la sede attuale questo sì e incentivare la promozione. Ricordiamo intanto i piccoli gioielli che sono in esposizione, da quelli unici a quelli in serie. Tra le curiosità si segnalano i soldatini in cartoncino dipinto, appartenuti a Giacomo Leopardi, i soldatini piatti di stagno "di Norimberga", ma anche collezioni tematiche (Carabinieri, la Legione Straniera) e fra le rarità, soldatini in carta dell'esercito pontificio (1820).

