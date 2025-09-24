I soliti violenti

I disordini a Bologna durante la manifestazione a favore di Gaza sono la riedizione di un triste canovaccio. Volti coperti, sassaiole, bottiglie lanciate contro gli agenti, cassonetti incendiati, l'autostrada bloccata, picchetti all'università. Peccato, perché la maggioranza dei manifestanti ha sfilato con compostezza per una causa giusta e nobile. Però c'erano anche loro, i soliti noti, per i quali il motivo occasionale della mobilitazione è soltanto un pretesto: Gaza vale un edificio da occupare piuttosto che un cantiere da fermare, a loro interessa contestare le istituzioni democratiche, il grande nemico da abbattere. Si tratta, sì, di una minoranza, ma per nulla esigua.

A Bologna i collettivi violenti e prevaricatori godono di parecchio seguito. Perché? Certamente per la presenza di un'Università cresciuta esponenzialmente che attrae giovani da tutta Italia (e che, purtroppo, incontra sempre meno il favore degli studenti bolognesi). Ma anche per un certo clima che si respira in città. Bisognerebbe fare di più per togliere a questa gente l'acqua in cui nuota, invece, in ambienti intellettuali e politici, sopravvive una tolleranza benevola che rischia di essere equivocata dai facinorosi, spinti a credere di essere la legittima avanguardia di qualcosa anziché la truce retrovia di una rivoluzione fallita. Per fare un esempio: il sindaco Lepore, lunedì sera, ha diramato un comunicato magnificando la grande manifestazione pacifica a favore del popolo palestinese. Giusto. Ma mezza parola sulle illegalità commesse non sarebbe guastata.

Un altro episodio di questi giorni è abbastanza emblematico, quello del manifesto di un collettivo che esalta Luigi Mangione, l'assassino, negli Stati Uniti, di un manager delle assicurazioni sanitarie. Il manifesto lo rappresenta con saio e aureola, la didascalia lo definisce ''santo protettore dei malati abbandonati''. Tutto questo nel bel mezzo della tempesta scatenata dall'omicidio Kirk. Ebbene, il manifesto è stato affisso negli spazi destinati gratuitamente dal Comune di Bologna a quel collettivo. Collettivo che riceve (sempre dal Comune, cioè da tutti noi) un piccolo finanziamento. Alle proteste dell'opposizione, l'assessore competente ha risposto piccato che l'arte è libera. Noi siamo d'accordo con lui: l'arte è libera di provocare e perfino di odiare, se non tracima nell'istigazione a delinquere. Però i contribuenti dovrebbero essere altrettanto liberi di non finanziarla.