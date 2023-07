I tempi (giusti) della giustizia

Trent’anni sono un tempo forse non proprio congruo per avere giustizia. Eppure. La storia di Cristina Golinucci e di Chiara Bolognesi, uccise forse da un ’mostro’ senza (?) nome nei pressi di un monastero, richiede ancora attesa. Ma, in aggiunta, speranza. In una società sempre più veloce, dove i tempi dei tribunali del popolo (figuriamoci quello social) non corrispondono ai ritmi circadiani delle aule dei giudici, bisogna capire che la verità si raggiunge con determinazione, a volte attraverso percorsi obliqui e superando silenzi. Quelli di Cesena hanno avvelenato la vita di Marisa, la mamma di Cristina. Ma non le hanno tolto la speranza della "vera verità", l’ha definita così al Carlino. La Procura ha prorogato i tempi delle indagini, atto non solo formale. Ma dove si va, adesso? Viene da pensare a Elisa Claps, a Emanuela Orlandi, ai tanti volti della cronaca giudiziaria del Paese dietro cui si celano soprattutto storie di famiglie esposte all’improvviso e altrettanto improvvisamente ricacciate nell’oblio quando le indagini affondano. E alla necessaria attesa e speranza nelle indagini, si lega il tema del giusto processo. Condividiamo l’impostazione del procuratore Giuseppe Amato per cui il giusto processo per essere tale deve essere rapido: non può essere la pena. Ed è inaccettabile che un cittadino, anche se colpevole, venga lasciato nell’incertezza. L’accertamento giudiziario deve avere una dimensione temporale ragionevole. Questo varrà, quindi, anche per l’eventuale mostro di Cesena. E varrà soprattutto in misura delle eventuali parti civili. La speranza è che il processo non replichi gli errori a volte commessi in fase di indagine e che vada a spolverare tutti gli angoli limacciosi delle storie e della storia. Un impegno che non è solo civile, è a tutti gli effetti sintomo di un Paese che funziona e che, forse, è anche migliore di quanto spesso pensiamo.