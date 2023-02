I tortellini tra lambrusco e pignoletto

Bologna, 9 febbraio 2023 – Bologna, città meravigliosa e culla del benessere, è conosciuta per i suoi monumenti ma anche per la buona tavola che comprende, fra le altre cose, i tortellini: un simbolo che ci fa conoscere nel mondo e di cui dobbiamo andare fieri. Lo dico come provocazione, ma negli spot turistici andrebbe esposta; è illustrata anche la ricetta del tortellino bolognese che differisce per alcuni aspetti da quella modenese. Il tortellino è un valore, cerchiamo di renderlo il più possibile popolare. I turisti approveranno.

Il tortellino per Bologna è storia, leggenda, portatore di valori che affondano nei tempi sia sulle tavole popolari che quelle più raffinate. A Bologna unisce tutti, ricchi e poveri, cuochi di osterie e chef stellati. Il Carlino proprio sui tortellini, tesoro da preservare e valorizzare, ha realizzato un podcast (ospite il presidente della Camera di commercio Valerio Veronesi) che racconta la storia di questo piatto amato e rispettato da tutti, ma nello stesso tempo oggetto di confronti e scontri fra i professionisti della cucina. Basti il fatto che Bologna, Modena e Castelfranco Emilia (provincia di Modena, curia e anima bolognesi) ne rivendicano rispettivamente la nascita. È il bello della diretta. E poi qual è il vino più indicato da accostare ai tortellini? Secondo i modenesi nessun dubbio: il lambrusco. Secondo i bolognesi nessun dubbio: meglio il pignoletto. A coloro che si siedono a tavola l'ardua sentenza con libertà di scelta. Ecco intanto la ricetta del ripieno del vero tortellino di Bologna depositata presso la Camera di commercio. Ingredienti: lombo di maiale, 300 grammi; prosciutto crudo, 300 grammi; mortadella di Bologna, 300 grammi; parmigiano reggiano 450 grammi; 3 uova di gallina; odore di noce moscata. Attenzione, per ottenere un brodo degno dell'ombelico di Venere serve rigorosamente un cappone ruspante. E la preparazione di un piatto di tortellini è sempre esposta a qualche piccola variante che ogni famiglia o ogni chef può applicare senza mai uscire dalla strada principale. Il tortellino è un gioiello artigianale che anche i cinesi (bravissimi a copiare tutto) non riusciranno mai a clonare.

