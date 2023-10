I truffatori sono sempre in agguato

Bologna, 1 ottobre 2023 – Uno dei temi che suscita grande dibattito a Bologna e in altre città è quello delle baby gang. Sono gruppi di ragazzi, quasi sempre minorenni, che aggrediscono coetanei anche solo per sottrarre loro un telefonino o li sopraffanno con soprusi e altro, fanno piccole rapine, danneggiano le automobili. Però mi risulta che la città sia anche una giungla metropolitana dove soprattutto gli anziani subiscono truffe e rapine. Questa è un'altra vera emergenza.

Vero, verissimo. Bisogna guardarsi bene attorno perché il truffatore o il borseggiatore di turno sono sempre in agguato. Ci sono delinquenti dotati di grande immaginazione e creatività criminale. Un lettore ha raccontato che in pieno centro nei pressi di via Indipendenza mentre camminava verso casa una donna con un bambino infagottato in braccio gli si è parata davanti, mentre una complice da dietro ha finto di scontrarsi con lui mettendo le mani nelle tasche posteriori. Che però erano vuote. Il tentativo di furto è sfumato e le due si sono dileguate. Altro esempio. La truffa dello specchietto. Uno procede lentamente in auto e mentre sfiora una delle vetture parcheggiate sente un colpo e delle urla. Arriva uno sconosciuto con uno specchietto in mano e vi accusa di averglielo divelto e danneggiato. Chiede di chiudere la pratica con 50 euro se si paga subito. Poi c'è la truffa del catalogo. A casa della vittima, quasi sempre un anziano, si presenta una persona di bella presenza che, in cambio un catalogo che illustra non meglio qualificati “sconti speciali”, chiede una firma di consegna. Il cittadino distratto non si accorge così di aver firmato un vero contratto capestro che impegna ad acquistare svariati oggetti al costo di migliaia di euro. Occhio al raggiro bancario. Sul vostro telefono possono arrivare messaggi apparentemente ufficiali provenienti dal proprio istituto di credito nel quale, con la scusa di dover bloccare alcune operazioni sospette, si richiede all’utente di inserire i propri dati per accedere al conto online. È una gran truffa: nessun istituto di credito chiederà mai i vostri dati bancari attraverso un sms. Queste gang non sono baby, ma senior e quindi molto più pericolose.

