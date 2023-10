Il bel gesto del castagneto recuperato

Bologna, 22 ottobre 2023 – Da amici bolognesi ho sentito parlare del recupero di un castagneto. Una notizia a cui loro hanno dato molta importanza ma non sono scesi nei dettagli. Riflettendo a posteriori penso però che si tratti di una buona notizia. È confortante sapere che ogni tanto non si sente parlare della costruzione di un edificio, di una strada, di un capannone ma del ripristino di un'area verde. Troppo spesso ci dimentichiamo che la natura che ci circonda va assistita e rispettata. Giuliano Franceschini

Risponde Beppe Boni

Probabilmente gli amici del lettore hanno riferito di un'iniziativa proprio legata all'ambiente che si svolge in questi giorni a Marzabotto sull'Appennino. Un piccolo ma grande evento perché dovrebbe essere da esempio per tutti noi. Medelana, poco più che in collina, è un borgo abitato da qualche decina di persone dove una natura rigogliosa incornicia le case e la vita delle persone. In questo angolo suggestivo della montagna c'è una frazione dotata di pochissimi edifici dove si nota nella sua imponente e decadente bellezza il castello che dà il nome al paese. E' una piccola fortezza in stile post liberty che risale al 1400, poi rivista e ritoccata negli anni successivi. Nel 2018 il castello è stato inserito nella lista dei luoghi del cuore del Fai, anche se è abbandonato e ha visto tempi migliori. Il castagneto che sorge vicino alla fortezza era ridotto ad un roveto impenetrabile. I cittadini della zona con l'appoggio della consulta ambiente dell'amministrazione comunale di Marzabotto lo hanno ripulito, togliendo erbacce, rovi e vegetazione invasiva, riportando così l'area boschiva all'antico splendore.

Sono stati tolti arbusti e piante che nel tempo stavano soffocando gli alberi originari recuperando il castagneto allo splendore originario. Il bosco di castagni ritrovato è stato festeggiato proprio in questi giorni con musica, dolci e brindisi. I volontari di Medelana non hanno salvato il mondo, ma un angolo suggestivo della loro comunità. Hanno fatto la loro parte.

Un piccolo significativo gesto che ci dimostra come si può cominciare a rispettare la natura partendo da quella che abbiamo sotto casa. Ci vuole chi fa le grandi battaglie per l'ambiente, ma anche chi pulisce i boschi ridando loro nuova vita. Non c'è solo il buco dell'ozono da tappare frenando l'inquinamento dei gas serra. Per difendere il mondo si può partire anche da qui. beppe.boni@ilcarlino.net voce.lettori@ilcarlino.net