Il bene e il male. Noi giornalisti il male lo sappiamo raccontare bene, forse fin troppo. È ovunque: nel mondo, nelle città, nelle case, nei cuori. E, ahinoi, anche tra i giovani.

Negli ultimi giorni abbiamo scritto di un diciottenne che a San Marino si è messo a lanciare bombe carta ferendo alcuni spettatori a un rally; di ragazzi che a Ferrara hanno seminato paura in un quartiere scatenando una maxi rissa; e persino di giovani palestinesi che inneggiano al 7 ottobre, dimenticando che quel giorno morirono più di mille innocenti.

Siamo bravissimi a raccontare il male, meno a fermarci sul bene. Eppure, il bene e il male non vivono su pianeti diversi: abitano lo stesso mondo, e spesso lo stesso cuore. Dentro ciascuno di noi c’è luce e ombra, desiderio di costruire e voglia di distruggere. Il credente direbbe: “colpa del peccato originale”. Ma chi non crede, come se la spiega quella parte di buio che ogni tanto ci spaventa dentro?

Mi è tornato in mente tutto questo l’altro giorno, in Romagna. Avevo accompagnato una mia persona cara a un ritrovo per anziani: chiacchiere, carte, tombole, qualche spettacolino. Tutto gratuito, semplice, vero. Alla fine, la merenda.

E qui, il colpo di scena: a servirla c’erano alcuni ragazzi che in quella città si erano fatti conoscere per brutte storie — maranza, baby gang, chiamateli come volete. Ma non erano lì a “espiare” una pena. Erano lì perché un gruppo di educatori ha deciso di dare loro una possibilità: tirar fuori il bene dal tanto male che hanno dentro.

Gli anziani li hanno accolti, li hanno guardati negli occhi, qualcuno ha detto: “Se vi vedo per strada, mi aiutate ad attraversare?”. I ragazzi hanno annuito, timidi, quasi increduli. Uno di loro si è commosso quando una signora gli ha accarezzato la mano.

Ci ricascheranno? Forse sì, speriamo di no, chi lo sa? Ma in questo tempo in cui sembra che il male abbia sempre l’ultima parola, è importante aggrapparci anche a questi piccoli segni. A questi gesti che non fanno notizia, ma fanno bene al cuore.

Perché il bene c’è. Non fa rumore, ma resiste. E noi, ogni tanto, dovremmo imparare a raccontarlo con la stessa passione con cui raccontiamo il male.