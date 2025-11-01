Il bilancio dell’Unione Europea: “Servono più coraggio e unità”

Il bilancio dell’Unione Europea non è un semplice esercizio contabile: è lo specchio della sua visione politica. Rivela quanto l’Europa creda davvero nella propria capacità di agire come comunità e non come somma di interessi nazionali.

In un contesto segnato da guerre ai confini, transizioni da governare e disuguaglianze da colmare, il modo in cui l’Unione sceglie di destinare le proprie risorse è una scelta di campo, non solo economica ma strategica.

La proposta presentata a luglio dalla presidente von der Leyen — quasi duemila miliardi di euro in gioco — nasce con l’intento di rafforzare la competitività e la resilienza del continente. Ma, guardando alle modalità di allocazione, emergono criticità. L’ipotesi di un fondo unico che riunisca le risorse destinate a politiche agricole, di coesione e alla pesca, pur concepita per aumentare la flessibilità degli Stati membri, rischia di produrre l’effetto opposto: un passo indietro verso la rinazionalizzazione del bilancio e l’indebolimento delle politiche comuni che hanno garantito stabilità e crescita all’Europa.

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen

Non stupisce quindi la reazione critica del Parlamento europeo, del Comitato delle Regioni e delle organizzazioni agricole, che temono una competizione tra settori e territori. La Politica Agricola Comune e le politiche di coesione rappresentano da sempre due pilastri del progetto europeo: ridurne la portata significherebbe intaccare la funzione di equilibrio e solidarietà che ha tenuto unito il Vecchio Continente.

Oggi serve, al contrario, un’Europa più coraggiosa, capace di pensarsi come soggetto politico unitario.

Le indicazioni contenute nel Rapporto Draghi e gli appelli della presidente Lagarde vanno in questa direzione: creare un vero mercato dei capitali europeo e introdurre strumenti comuni di

debito, come gli eurobond, per finanziare le priorità strategiche dell’Unione. Scelte che contribuirebbero anche a indebolire l’euro rispetto al dollaro, attenuando l’impatto dei dazi americani.

Il futuro dell’Europa non può essere quello di un mosaico di egoismi, ma di una comunità che ritrova nella cooperazione e nella solidarietà la propria forza. Solo un’Europa coesa, che sappia ascoltare i suoi cittadini, unita e consapevole del proprio ruolo potrà difendere i suoi valori, la sua economia e la sua democrazia.

* Presidente di Nomisma