Il bivio di Yoox

Crisi del commercio elettronico o del mercato del lusso? Malagestione? Classica riduzione dei costi di una multinazionale? In tanti si sono chiesti cosa ci sia realmente dietro la crisi di Yoox, il sito di vendite online che ha annunciato 211 licenziamenti. In realtà c'è un po' di tutto dentro a questa vertenza che sta colpendo duramente Bologna, dove l'azienda è nata e si è sviluppata. Il commercio su internet l'anno scorso è cresciuto in Italia (si stima un + 6 per cento), ma il mercato del lusso non se la passa benissimo: questo ha sicuramente influito. Così come ha avuto un impatto su Yoox la non particolare robustezza dei tedeschi di MyTheresa - proprietari della società - gravati da alcuni anni di riduzione dei ricavi. Realtà sicuramente diversa dai precedenti proprietari, un colosso come Richmond, svizzeri che hanno nel dna gli affari proprio nel settore del lusso. Yoox si è trovata quindi al centro di un mix di situazioni che come sempre hanno un'unica vittima: i lavoratori. Alle Regioni Lombardia ed Emilia-Romagna va dato atto di avere affrontato senza timori i tedeschi, che in prima battuta non avevano neanche preso in considerazione l'utilizzo di ammortizzatori sociali: tutti a casa e basta. Ora, dopo un incontro al ministero per le imprese e il made in Italy, l'azienda ha aperto a soluzioni alternative che probabilmente saranno dettagliate durante un nuovo incontro in programma il 2 ottobre. Si spera in una schiarita e anche in una programmazione a lungo termine, magari con manager più capaci: ritrovarsi in crisi in un settore che cresce significa che gli errori arrivano dall'alto. Anche lì si prendano provvedimenti, dando così un futuro a Yoox.