Il bluff Città 30

A metà gennaio, un anno dopo l'entrata in vigore del limite di velocità a 30 chilometri l'ora, l'amministrazione di Bologna diffuse numeri mirabolanti: meno morti, meno feriti, meno incidenti. Soprattutto, zero pedoni deceduti. Ebbene, otto mesi dopo, il conto dei pedoni morti è arrivato, purtroppo, a quota 5.

Perché? Cos'è cambiato da allora? In realtà nulla. Semplicemente, i dati dell'anno scorso erano frutto di fattori (compreso il caso) che con città 30 non hanno niente a che vedere. Idem i dati di quest'anno. Come facciamo a dirlo? Perché il limite dei 30 chilometri non l'ha mai rispettato nessuno, autobus compresi, né allora né oggi. Nei fatti, quel limite non esiste e non è mai esistito, quindi accapigliarsi sui suoi effetti è surreale.

E' sacrosanto, invece, interrogarsi su quelle cinque vite spezzate e su come evitare altre tragedie. Il Comune non lo ammetterà mai, tuttavia gli stessi fautori di Città 30 parlano apertamente di uno slogan vuoto, senza effetti pratici. Colpa, aggiungono, dei controlli che non ci sono. E hanno ragione, i vigili non fanno le multe. Ma solo perché è impossibile. Tanto per dirne una, trattandosi di un limite solo bolognese, il codice della strada non consente di tarare gli autovelox fissi al di sotto dei 50 chilometri. Di conseguenza, la polizia municipale dovrebbe battere la città palmo a palmo, armata di autovelox mobili, decine e decine di pattuglie a caccia di trasgressori-lumaca che sfrecciano (si fa per dire) a 35 o a 40 chilometri all'ora. Una comica.

Questa è la realtà dei fatti. Alcuni osservatori suggeriscono di porre parziale rimedio restringendo l'area 30 e facendo, all'interno di essa, reali controlli. Ma non servirebbe a ridurre gli incidenti: l'area 30 ristretta c'è sempre stata ed è il centro storico, dove ha davvero senso e dove, infatti, il limite viene rispettato. Piuttosto, sarebbe meglio ammettere che l'operazione è fallita e tornare all'antico: 50 chilometri all'ora, salvo eccezioni. E in questo caso sì, controlli rigorosi e autovelox disseminati ovunque. Però equivarrebbe a confessare ciò che tanti avevano sospettato due anni fa: città 30 è un bluff, uno spot politico. Quindi non accadrà.