Il Bologna prova ad accendere le luci a San Siro

L’obiettivo è riprendere a correre. Il Bologna torna a San Siro dove, in questa stagione, ha raccolto alcune delle maggiori soddisfazioni. Il 2-2 in campionato con l’Inter, dopo essersi trovato sotto 2-0, con il rigore trasformato da Riccardo Orsolini e poi con il gioiello di Joshua Zirkzee, capace, con le finte di corpo, di mandare in tilt la migliore difesa del campionato.

E come dimenticare la dolce notte di Coppa Italia? Tempi supplementari, la rete del vantaggio nerazzurra realizzata da Carlos Augusto e poi il pareggio di Sam Beukema e il sorpasso di Dan Ndoye. Due gol, manco a dirlo, ispirate dall’estro di Zirkzee.

E proprio Zirkzee (come Thiago) del resto, sarà uno degli osservati speciali. Il Milan guarda al futuro tanto per il ruolo di centravanti – e Joshua piace assai – quanto per quello del tecnico. E Thiago ha il profilo giusto, in attesa che decida di prolungare il contratto con il Bologna, anche per la panchina rossonera.

Il Bologna non vince dalla sfida con l’Atalanta dell’anno scorso (1-0, al Dall’Ara, del 23 dicembre). Poi, oltre al ko (immeritato) di Coppa Italia a Firenze (dopo i rigori), sono arrivate le sconfitte con Udinese e Cagliari, inframezzate dal pareggio con il Genoa (gol di Lollo De Silvestri).

Il Bologna è ancora in zona Europa, ma dopo aver assaporato un quarto posto, tanto inaspettato quanto meritato, che significava Champions League, ora è in area Conference. A parte le prime tre (e tra queste c’è proprio il Milan, avversario di turno) le altre non corrono. C’è la possibilità di riprendersi i propri spazi. Zirkzee rientra dalla squalifica, per squalifica è fuori Posch (dentro De Silvestri). Il rebus riguarda il ruolo di esterno (d’attacco) sinistro. Ballano in quattro per un ruolo: Saelemaekers sarebbe la scelta più logica (è anche un ex) se non fosse reduce da un recupero lampo. Urbanski la strada più battuta ultimamente. Ferguson l’alternativa provata, con lo spostamento di Fabbian alle spalle di Zirkzee. Poi c’è anche Moro. E, teoricamente, c’è pure una quinta soluzione. Quella che porta a Jesper Karlsson. Ma è fuori, tra panchina e infortunio, da fine settembre. Difficile che Thiago lo getti nella mischia, almeno al pronti, via.

Ma quando c’è Thiago di mezzo, mai dire mai.