Il buco stradale

Lo stato (pietoso) delle strade italiane. Parto da un’esperienza personale: per lavoro percorro in auto, praticamente tutti i giorni, l'autostrada A14 Romagna-Bologna. Lo faccio da una vita. Ma posso dirvi che mai come negli ultimi anni lavori in corso, deviazioni, restringimenti e chiusure a tappeto rendono il viaggio complicato. Molto più del traffico. Gli operai lavorano sempre, ma non vedo gran risultati: dal cemento dell'A14 si formano buche, in continuazione, e va detto che paghiamo anche profumatamente per calpestare con le nostre gomme quel cemento: ogni anno nelle autostrade italiane volano via oltre 5 miliardi di euro per i pedaggi.

Si è discusso molto in questi giorni del taglio del Governo alla manutenzione delle strade provinciali (70% per i prossimi due anni); quei fondi pare siano destinati alle grandi opere.

Il capitolo strade resta comunque il riassunto di un disastro generale e se ne straparla da troppo tempo. Sulla celeberrima E45 il Carlino, negli anni, ha consumato tonnellate di inchiostro per raccontarne i capricci . Vogliamo passare poi alla Ferrara Mare? O all'Adriatica? E come la mettiamo con le radici degli alberi che rende pericolosa a Milano Marittima (ed è solo un esempio) la circolazione in molte arterie, circolazione che diventa da incoscienti se sei in bici o in moto?

I conti non tornano però. Da report vari emerge che gli 832mila chilometri della rete stradale italiana avrebbero bisogno di 6,1 miliardi di euro per la manutenzione annuale, mentre arriviamo appena all'8%. E via di questo passo. Un pianto continuo, anche legittimo per carità, con gli amministratori che si rimbalzano le colpe a seconda che le strade (o i governi) siano di destra o di sinistra.

Noi semplici cittadini vorremmo semplicemente percorrere sereni le strade e ci permettiamo di ricordare ai nostri litigiosi politici che (altro esempio) gli introiti per le multe stradali dovrebbero finire al 50% per la manutenzione delle strade stesse e che invece un terzo degli enti non rispetta questo diktat. Perché?

Mancano i soldi, ok e lo abbiamo capito da un pezzo. Ma resta la sensazione che manchi anche dell'altro: l'attenzione, la professionalità? Una volta in un baleno si costruivano strade o ponti che tenevano per centinaia d'anni: adesso si sbriciola subito tutto.